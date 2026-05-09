"اعتذرت بالفعل".. لويس سواريز يعلن رغبته في تمثيل منتخب أوروجواي مجددا

أبدى لويس سواريز انفتاحا للعودة للعب بقميص منتخب أوروجواي في كأس العالم 2026.

ويأتي ذلك بعد عامين من إعلان سواريز الاعتزال الدولي بقميص المنتخب المُلقب بـ "السيلستي".

وقال مهاجم إنتر ميامي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "لن أرفض أبدا الانضمام إلى المنتخب الوطني إذا احتاجني، خاصة مع اقتراب كأس العالم".

وأضاف عن سبب اعتزاله اللعب دوليا في 2024: "في ذلك الوقت، تنحيت جانبا لإفساح المجال للجيل الشاب. قلت شيئا ما كان ينبغي عليّ قوله. اعتذرت بالفعل لمن كان عليّ الاعتذار لهم."

وشدد "لا يزال لدي ذلك الأدرينالين، وتلك الرغبة في مواصلة اللعب. تدرك حينها أن لديك القليل من الحياة المتبقية فيك."

وأتم "تشعر برغبة مُلحة في مواصلة المنافسة. يمكنك أن ترى ذلك على أرض الملعب عندما لا تزال تشعر بالغضب من الخسائر والتمريرات السيئة، ولا تزال تستمتع بتسجيل الأهداف."

ومثّل سواريز منتخب أوروجواي في كأس العالم في 4 مناسبات من قبل في 2010 و2014 و2018 و2022.

كما شارك في أكثر من نسخة لكوبا أمريكا وتوج بلقبها في 2011.

وجاءت آخر مباراة لسواريز بقميص السماوي في 2024 ضد باراجواي خلال تصفيات كأس العالم 2026.

وحظي هداف أوروجواي التاريخي بوداعية عقب نهاية المباراة في ملعب سينتيناريو.

ولعب سواريز 142 مباراة دولية بقميص أوروجواي، وسجل البيستوليرو 69 هدفا بقميص السيليستي.

ويقود الأرجنتيني مارسيلو بييلسا تدريب منتخب أوروجواي.

ويتواجد منتخب أوروجواي في مجموعة تضم كاب فيردي وإسبانيا والسعودية.