كايسيدو وأوتاميندي يشاركان.. فيفا يعلن تعديلا في لوائح الإيقاف قبل كأس العالم 2026

السبت، 09 مايو 2026 - 11:24

كتب : FilGoal

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عدم انتقال الإيقاف المفروض على اللاعبين من التصفيات إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وجاء ذلك خلال التشاور مع الاتحادات القارية خلال الاجتماع المنعقد في فانكوفر بكندا الشهر الماضي.

واتّخذ مكتب مجلس فيفا قرارا بالإجماع بتعديل المادة 10 (الفقرة 2) من لوائح بطولة كأس العالم 2026 على الشكل التالي:

"لا تنتقل إلى المنافسات النهائية البطاقات الصفراء الفردية والإيقاف المفروض لمباراة واحدة أو مباراتين اثنتين نتيجة إنذارات في مباريات مختلفة من المنافسات التمهيدية، أو البطاقة الحمراء غير المباشرة أو البطاقة الحمراء المباشرة نتيجة التسبُّب بحرمان الفريق المنافِس من هدف أو فرصة واضحة لتسجيل هدف، أو نتيجة اللعب العنيف. وأي عقوبات مفروضة نتيجة بطاقة حمراء في مباريات خلال المنافسات التمهيدية تنتقل إلى المنافسات النهائية".

كما تم إجراء تعديلا على لوائح فيفا يقضي بإلغاء البطاقات الصفراء بعد نهاية دور المجموعات ومجددا بعد ربع النهائي خلال كأس العالم 2026.

ماذا يعني؟

تعرض مويسيس كايسيدو للطرد عقب حصوله على إنذارين في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026 ضد الأرجنتين، ما يعني غيابه عن المباراة الأولى ضد كوت ديفوار.

فيما أشهر الحكم في نفس المباراة بطاقة حمراء لنيكولاس أوتاميندي مدافع الأرجنتين ما يعني غيابه عن مباراة الجزائر.

لكن بعد القرار الجديد سيصبح من حق الثنائي المشاركة في المباراة الأولى من المونديال دون أي قيود.

ولا تسري تلك القاعدة على كريستيانو رونالدو الذي تعرض للإيقاف لـ 3 مباريات عقب طرده ضد أيرلندا في التصفيات.

وعوقب رونالدو بالإيقاف 3 مباريات مع إيقاف التنفيذ في 2 وبالتالي سيحق له المشاركة بشكل طبيعي في المونديال.

وغاب رونالدو بالفعل عن مباراة أرمينيا التي انتهت بفوز البرتغال 9-1 في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وبالتالي سيتواجد قائد البرتغال بشكل طبيعي في ظل إيقاف تنفيذ العقوبة في المباراتين التاليتين.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن القرار لن يُطبق على الأرجنتيني جانليوكا بريستياني لاعب بنفيكا بعدما تقرر تطبيق عقوبة الإيقاف عليه دوليا بعد قرار الاتحاد الأوروبي.

وعوقب اللاعب بالإيقاف لمدة 6 مباريات منها 3 مع إيقاف التنفيذ بسبب سلوك عنصري.

