بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من لانس ويهبط لدوري الدرجة الثانية

الجمعة، 08 مايو 2026 - 23:56

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

هبط فريق نانت إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي بعد الخسارة من لانس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في المباراة منذ الدقيقة 82 عندما دخل بديلا لكبيني جاناجو.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يهبط فيها نانت منذ موسم 2008-2009.

أخبار متعلقة:
بدون مصطفى محمد.. نانت ينتصر على مارسيليا ويحيي آماله في تجنب الهبوط نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري شارك باسم آخر.. مصطفى محمد يحل بديلا في خسارة نانت أمام رين في دربي برتون 7 مباريات بلا انتصار.. نانت يسقط أمام سان جيرمان ويقترب من الهبوط بمشاركة مصطفى محمد

وسجل مزيان سواريس هدف لانس الوحيد في الدقيقة 79.

ولعب سواريس للمرة الأولى مع الفريق الأول للانس إذ يبلغ من العمر 16 عاما.

ويملك سواريس الجنسيتين الفرنسية والبرتغالية، لكنه لعب لمنتخب البرتغال في الفئات السنية المختلفة.

وكان لنانت الفرصة في إمكانية احتلال المركز الـ 16 الذي يحتله أوكسير ويلعب مباراة فاصلة لتجنب الهبوط مع ثالث ترتيب دوري الدرجة الثانية، لكنه أهدر كل الفرص.

نانت مصطفى محمد لانس الدوري الفرنسي
نرشح لكم
بعد غياب موسمين.. فروزينوني يعود للدوري الإيطالي كوبارسي: افتقدنا شيئا إضافيا في أوروبا.. وهذا ما سنقدمه الموسم المقبل مؤتمر كاريك: التأهل لـ أبطال أوروبا ليس النهاية.. ومستقبلي سيتحدد مع انتهاء الموسم بيدري: أود الحصول على قميص كاب فيردي في كأس العالم سحره مستمر في الملاعب.. خوان ماتا يتوج بجائزتين مع ميلبورن فيكتوري بورنموث يستبعد خيمينيز بسبب تورطه في محادثات غير لائقة مع قاصر منافس مصر – لاعب بلجيكا يقرر تمثيل الكونغو الديمقراطية الأولى منذ 16 عام.. برونو يفوز بجائزة غائبة عن مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
بعد احتفاله المثير أمام النصر.. البليهي يعتذر لجماهير الشباب ساعة | سعودي في الجول
وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب للمشاركة في كأس إفريقيا للناشئين 2 ساعة | منتخب مصر
بعد غياب موسمين.. فروزينوني يعود للدوري الإيطالي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كوبارسي: افتقدنا شيئا إضافيا في أوروبا.. وهذا ما سنقدمه الموسم المقبل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الثالث على التوالي.. المولودية بطلا للدوري الجزائري 2 ساعة | الوطن العربي
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من لانس ويهبط لدوري الدرجة الثانية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كاريك: التأهل لـ أبطال أوروبا ليس النهاية.. ومستقبلي سيتحدد مع انتهاء الموسم 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر تتويجا.. الهلال ينهي مغامرة الخلود ويتوج باللقب العاشر لكأس ملك السعوية 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 3 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528767/بمشاركة-مصطفى-محمد-نانت-يخسر-من-لانس-ويهبط-لدوري-الدرجة-الثانية