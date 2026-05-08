بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من لانس ويهبط لدوري الدرجة الثانية
الجمعة، 08 مايو 2026 - 23:56
كتب : FilGoal
هبط فريق نانت إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي بعد الخسارة من لانس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في المباراة منذ الدقيقة 82 عندما دخل بديلا لكبيني جاناجو.
وتعد هذه المرة هي الأولى التي يهبط فيها نانت منذ موسم 2008-2009.
وسجل مزيان سواريس هدف لانس الوحيد في الدقيقة 79.
ولعب سواريس للمرة الأولى مع الفريق الأول للانس إذ يبلغ من العمر 16 عاما.
ويملك سواريس الجنسيتين الفرنسية والبرتغالية، لكنه لعب لمنتخب البرتغال في الفئات السنية المختلفة.
وكان لنانت الفرصة في إمكانية احتلال المركز الـ 16 الذي يحتله أوكسير ويلعب مباراة فاصلة لتجنب الهبوط مع ثالث ترتيب دوري الدرجة الثانية، لكنه أهدر كل الفرص.
نرشح لكم
بعد غياب موسمين.. فروزينوني يعود للدوري الإيطالي كوبارسي: افتقدنا شيئا إضافيا في أوروبا.. وهذا ما سنقدمه الموسم المقبل مؤتمر كاريك: التأهل لـ أبطال أوروبا ليس النهاية.. ومستقبلي سيتحدد مع انتهاء الموسم بيدري: أود الحصول على قميص كاب فيردي في كأس العالم سحره مستمر في الملاعب.. خوان ماتا يتوج بجائزتين مع ميلبورن فيكتوري بورنموث يستبعد خيمينيز بسبب تورطه في محادثات غير لائقة مع قاصر منافس مصر – لاعب بلجيكا يقرر تمثيل الكونغو الديمقراطية الأولى منذ 16 عام.. برونو يفوز بجائزة غائبة عن مانشستر يونايتد