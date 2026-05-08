بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من لانس ويهبط لدوري الدرجة الثانية

هبط فريق نانت إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي بعد الخسارة من لانس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في المباراة منذ الدقيقة 82 عندما دخل بديلا لكبيني جاناجو.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يهبط فيها نانت منذ موسم 2008-2009.

وسجل مزيان سواريس هدف لانس الوحيد في الدقيقة 79.

ولعب سواريس للمرة الأولى مع الفريق الأول للانس إذ يبلغ من العمر 16 عاما.

ويملك سواريس الجنسيتين الفرنسية والبرتغالية، لكنه لعب لمنتخب البرتغال في الفئات السنية المختلفة.

وكان لنانت الفرصة في إمكانية احتلال المركز الـ 16 الذي يحتله أوكسير ويلعب مباراة فاصلة لتجنب الهبوط مع ثالث ترتيب دوري الدرجة الثانية، لكنه أهدر كل الفرص.