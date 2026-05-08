بيدري: أود الحصول على قميص كاب فيردي في كأس العالم

الجمعة، 08 مايو 2026 - 22:49

كتب : FilGoal

أوضح بيدري لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا أنه يود الحصول على قميص كاب فيردي خلال كأس العالم 2026.

ويقام كأس العالم للمرة الأولى من 3 دول الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وسينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل.

وقال بيدري لـ DAZN "لدي الكثير من القمصان التي حصلت عليها بعد مباريات الكلاسيكو السابقة، سأختار الحصول على قميص ترينت ألكسندر أرنولد بما أنني لا أملك قميصه".

وأتم "أود الحصول على قميص منتخب كاب فيردي في كأس العالم، لأنه فريق لم يسبق لي مواجهته، لذلك أعتقد أنني سأتبادل القميص مع أحد اللاعبين هناك لأحتفظ به كذكرى".

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة والتي تضم كل من: كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.

وتقام مباراة الإفتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا، وهو افتتاح مكرر من كأس العالم 2010 في بلاد البافانا بافانا.

