الثالث على التوالي.. الحسين إربد بطلا للدوري الأردني

حصد نادي الحسين إربد لقب الدوري الأردني للموسم الثالث على التوالي.

وفاز الحسين إربد على الفيصلي بهدف دون رد ليضمن التتويج باللقب.

وسجل رزق بني هاني هدف فوز الحسين إربد على الفيصلي في الدقيقة 12 من المباراة.

ورفع الحسين إربد رصيده إلى 62 نقطة ضامنا تحقيق اللقب.

فيما توقف رصيد الفيصلي عند 56 نقطة في المركز الثاني.

وبذلك حافظ الحسين إربد على لقب الدوري الأردني الذي حققه خلال الموسمين الماضيين.

يذكر أن عودة فاخوري لاعب بيراميدز انضم إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من الحسين إربد.