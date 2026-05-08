سحره مستمر في الملاعب.. خوان ماتا يتوج بجائزتين مع ميلبورن فيكتوري

يستمر خوان ماتا لاعب ملبورن فيكتوري الاسترالي في نشر سحره في الملاعب.

وحصل ماتا على جائزتي أفضل لاعب في الفريق بتصويت الجماهير وكذلك هدف الموسم لفريقه.

ويستمر ماتا في تحقيق الإنجازات حتى في سن الـ 38.

وشارك اللاعب الإسباني في 25 مباراة خلال الموسم الجاري وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 12 آخرين.

وينتهي تعاقد ماتا مع ملبورن فيكتوري في الصيف المقبل.

ماتا بدأ مسيرته مع شباب ريال مدريد ومنه انتقل لفالنسيا وساهم في التتويج بلقب الكأس موسم 2007-2008.

وانضم لتشيلسي الإنجليزي وحقق 3 ألقاب من بينها لقب دوري أبطال أوروبا 2012 ثم انضم لمانشستر يونايتد وفاز بـ 3 ألقاب من بينها الدوري الأوروبي 2017.

وساهم في تتويج جالاتاسراي بلقب الدوري التركي موسم 2022-23 ثم مع فيسيل كوبي حقق لقب الدوري الياباني 2023.

وبقميص منتخب إسبانيا حقق لقب يورو تحت 19 في 2006 ويورو تحت 21 في 2011، ثم فاز بلقب كأس العالم 2010 ويورو 2012.

وأعلن خوان ماتا في وقت سابق انضمامه لملاك نادي سان دييجو الأمريكي الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري محمد منصور.

وبات ماتا أول لاعب دولي نشط يمتلك حصة في نادي بالدوري الأمريكي،.