انتهت في نهائي كأس ملك السعودية - الهلال (2)-(1) الخلود.. البطولة العاشرة

الجمعة، 08 مايو 2026 - 21:00

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - الهلال ضد الخلود

نهاية المباراة

ق74 خروج كريم بنزيمة ومشاركة ماركوس ليوناردو

ق54 تسديدة صاروخية من سالم الدوسري وتصدي رائع من حارس مرمة الخلود

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+3 جووول الثاني: كرة عرضية من الجهة اليمنى سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش أبعدها الدفاع بطريقة خاطئة ليستغله ثيو هيرنانديز بتسديدة صاروخية من حدود منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

ق42 جووول التعادل: تسديدة من داخل منطقة الجزاء قوية من ناصر الدوسري حاول التصدى لها حارس مرمى الخلود كوزاني ولكن ذهبت في المرمى في الزاوية اليسرى.

ق16 تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب الهلال كريم بنزيمة ولكن يبعدها ببراعة حارس مرمى الخلود خوان بابلو كوزاني إلى ركنية.

ق13كرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب الهلال ثيو هيرنانديز قابلها بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء محمد كنو ولكن انتهت بين أحضان حارس مرمى الخلود خوان بابلو كوزاني.

ق6 هدف التقدم لنادي الخلود بعد تمريرة خلف المدافعين من هتان باهبري انفرد بها راميرو انريكي ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

انطلاق المباراة

