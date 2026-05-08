رومانو: ريال مدريد يبدأ مفاوضاته مع مورينيو

بدأ نادي ريال مدريد مفاوضاته مع جوزيه مورينيو المدير الفني لبنفيكا لكي يعود لتدريب الفريق بداية من الموسم الجديد.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات، فإن ريال مدريد بدأ عملية التفاوض مع مدرب البرتغالي بشكل مباشر.

بنفيكا يريد الإبقاء على مورينيو بقوة، لكنه يدرك أن النادي الإسباني بدأ المفاوضات معه.

القرار في النهاية سيعود إلى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سواء بإعادة مورينيو أو الاستمرار في بنفيكا.

ويعمل ريال مدريد حاليا على التفاوض مع جوزيه مورينيو ليتولى مهمة تدريب ريال مدريد الموسم المقبل خلفا لألفارو أربيلوا المدرب الحالي.

ووفقا لتقرير من صحيفة موندو ديبورتيفو فإن المدرب البرتغالي اشترط الحصول على ضمانات واضحة قبل اتخاذ قراره النهائي، في ظل رغبته في بدء مشروع جديد بصلاحيات كاملة.

وأوضح التقرير أن مورينيو يطالب بتوقيع عقد لمدة عامين، مع السماح له باختيار طاقمه الفني وطاقم الإعداد البدني الخاص به، إلى جانب منحه السلطة الكاملة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقائمة الفريق.

وأشار التقرير إلى أن المدرب البرتغالي يريد ضمان عدم تدخل إدارة النادي في اختيارات التشكيل أو إدارة غرفة الملابس، مؤكدا رغبته في حرية اتخاذ قرارات حاسمة تجاه أي لاعب لا يتماشى مع رؤيته الفنية.

واشترط أن يتعامل فقط مع فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد ولا يكون له تعامل مع أحد آخر في إدارة ريال مدريد.

وينتهي عقد مورينيو مع بنفيكا صيف 2027 لكن لديه بند في عقده يسمح له بفسخ عقده مع الفريق البرتغالي الصيف المقبل.

وقاد جوزيه مورينيو بنفيكا الموسم الحالي في 43 مباراة، وحقق 26 انتصارا، و9 تعادلات، مع 8 هزائم.