رومانو: ريال مدريد يبدأ مفاوضاته مع مورينيو

الجمعة، 08 مايو 2026 - 20:47

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - فلورنتينو بيريز - رئيس ريال مدريد

بدأ نادي ريال مدريد مفاوضاته مع جوزيه مورينيو المدير الفني لبنفيكا لكي يعود لتدريب الفريق بداية من الموسم الجديد.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات، فإن ريال مدريد بدأ عملية التفاوض مع مدرب البرتغالي بشكل مباشر.

بنفيكا يريد الإبقاء على مورينيو بقوة، لكنه يدرك أن النادي الإسباني بدأ المفاوضات معه.

القرار في النهاية سيعود إلى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سواء بإعادة مورينيو أو الاستمرار في بنفيكا.

ويعمل ريال مدريد حاليا على التفاوض مع جوزيه مورينيو ليتولى مهمة تدريب ريال مدريد الموسم المقبل خلفا لألفارو أربيلوا المدرب الحالي.

ووفقا لتقرير من صحيفة موندو ديبورتيفو فإن المدرب البرتغالي اشترط الحصول على ضمانات واضحة قبل اتخاذ قراره النهائي، في ظل رغبته في بدء مشروع جديد بصلاحيات كاملة.

وأوضح التقرير أن مورينيو يطالب بتوقيع عقد لمدة عامين، مع السماح له باختيار طاقمه الفني وطاقم الإعداد البدني الخاص به، إلى جانب منحه السلطة الكاملة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقائمة الفريق.

وأشار التقرير إلى أن المدرب البرتغالي يريد ضمان عدم تدخل إدارة النادي في اختيارات التشكيل أو إدارة غرفة الملابس، مؤكدا رغبته في حرية اتخاذ قرارات حاسمة تجاه أي لاعب لا يتماشى مع رؤيته الفنية.

واشترط أن يتعامل فقط مع فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد ولا يكون له تعامل مع أحد آخر في إدارة ريال مدريد.

وينتهي عقد مورينيو مع بنفيكا صيف 2027 لكن لديه بند في عقده يسمح له بفسخ عقده مع الفريق البرتغالي الصيف المقبل.

وقاد جوزيه مورينيو بنفيكا الموسم الحالي في 43 مباراة، وحقق 26 انتصارا، و9 تعادلات، مع 8 هزائم.

ريال مدريد مورينيو بيريز
نرشح لكم
ماتا يفوز بجائزتي أفضل لاعب في ملبورن فيكتوري وهدف الموسم بورنموث يستبعد خيمينيز بسبب تورطه في محادثات غير لائقة مع قاصر منافس مصر – لاعب بلجيكا يقرر تمثيل الكونغو الديمقراطية الأولى منذ 16 عام.. برونو يفوز بجائزة غائبة عن مانشستر يونايتد تشواميني: ما حدث هذا الأسبوع غير مقبول.. وأتقبل عقوبة النادي واحترمها "أعربا عن ندمهما".. ريال مدريد يعلن عقوبة فالفيردي وتشواميني ويغلق القضية مصدر مقرب من أليسون يكشف لـ في الجول حقيقة رحيله عن ليفربول مؤتمر أرتيتا: الجماهير أعطونا دافع كبير.. ولا شيء أهم من الدوري الآن
أخر الأخبار
ماتا يفوز بجائزتي أفضل لاعب في ملبورن فيكتوري وهدف الموسم 7 دقيقة | آسيا
الاتحاد الجزائري يعزي الزمالك في وفاة والد محمد شحاتة 30 دقيقة | الكرة المصرية
بورنموث يستبعد خيمينيز بسبب تورطه في محادثات غير لائقة مع قاصر 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس مصر – لاعب بلجيكا يقرر تمثيل الكونغو الديمقراطية ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر نهائي كأس ملك السعودية - الهلال (2)-(1) الخلود.. الشوط الثاني ساعة | سعودي في الجول
الأولى منذ 16 عام.. برونو يفوز بجائزة غائبة عن مانشستر يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد العاصمة لـ في الجول: خالدي جاهز لمواجهة الزمالك.. وهذا اللاعب سيغيب ساعة | الكرة الإفريقية
رومانو: ريال مدريد يبدأ مفاوضاته مع مورينيو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة
/articles/528751/رومانو-ريال-مدريد-يبدأ-مفاوضاته-مع-مورينيو