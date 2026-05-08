بعودة في الشوط الثاني.. مسار يتوج بلقب كأس مصر سيدات على حساب دجلة

الجمعة، 08 مايو 2026 - 20:37

كتب : FilGoal

مسار كرة نسائية

توج نادي مسار بلقب كأس مصر للكرة النسائية بعد الفوز على وادي دجلة بنتيجة 3-2.

وحصد مسار الثنائية المحلية بعدما فاز بلقب الدوري المصري سيدات عقب صراع طويل مع الأهلي.

وأدارت شاهندة المغربي اللقاء تحكيميا.

وانتهى الشوط الأول بتفوق دجلة بنتيجة 2-1، وقلبت سيدات مسار النتيجة في الشوط الثاني وحققن اللقب.

وحاز مسار على جائزة مالية قدرها 400 ألف جنيه كبطل كأس مصر.

فيما حاز دجلة على جائزة مالية قدرها بـ 200 ألف جنيه بعدما حل وصيفا.

وبدأ مسار مشواره في الكأس بتخطي الزمالك في ربع النهائي

وفي نصف النهائي تفوقن على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، وحصدن اللقب على حساب دجلة.

وللموسم الثاني تواليا يخسر وادي دجلة لقب كأس مصر سيدات بعدما خسرن الموسم الماضي أمام الأهلي.

