انتهت نهائي دوري السلة - الأهلي (68)-(66) الاتحاد.. انتصار في آخر الثواني

الجمعة، 08 مايو 2026 - 19:56

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد - كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في أولى مباريات نهائي الدوري المصري.

وتنطلق المباراة الأولى في الدور النهائي بين الأهلي والاتحاد اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويدير اللقاء تحكيميا: علي ساكاجي، جان سوفور روهاميريزا، وكينجسلي أوجيابورو.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الاتحاد ضد الأهلي في نهائي الدوري كرة سلة – سبورتنج يفوز على الأهلي في أولى مباريات نهائي السيدات كرة سلة - نوني أوموت يعلن عودته إلى الأهلي في الدوري الإفريقي سلة - السماح بحضور 2000 مشجع لنهائي الدوري

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور النهائي بنظام best of 5 حيث يحصل على اللقب الفريق الفائز في 3 مباريات.

لمشاهدة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

--

نهاية اللقاء بفوز الأهلي 68-66

باقي 23 ثانية والأهلي متقدم 67-66

ق 1: 65-64 للأهلي

ق 4: 62-59 للاتحاد

نهاية الربع الثالث.. 53-46 للاتحاد

نهاية الربع الثاني.. 35-26 للاتحاد

ق 7: 18-14 للاتحاد

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول.. 14-11 للاتحاد السكندري

ق 1: 14-11 للاتحاد

ق 2: 11-5 للاتحاد

بداية اللقاء

نهائي الدوري المصري لكرة السلة كرة سلة الأهلي كرة سلة الاتحاد كرة سلة
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يخطف الفوز من الاتحاد في أولى مباريات سلسلة نهائي الدوري المصري مباريات اليوم - 4 مواجهات في الدوري ومصطفى محمد.. ونهائي كأس السعودية كرة سلة – سبورتنج يفوز على الأهلي في أولى مباريات نهائي السيدات خدمة في الجول - طرح تذاكر نهائي الدوري المصري لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد كرة سلة - نوني أوموت يعلن عودته إلى الأهلي في الدوري الإفريقي سلة - السماح بحضور 2000 مشجع لنهائي الدوري سلة - بيبو زهران: ظهرنا بشخصية البطل أمام الفتح.. وتأثرنا بغياب ميرفي كرة سلة - تعرف على طريق ومنافسي الأهلي في المرحلة النهائية لـ BAL
أخر الأخبار
بعد احتفاله المثير أمام النصر.. البليهي يعتذر لجماهير الشباب 59 دقيقة | سعودي في الجول
وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب للمشاركة في كأس إفريقيا للناشئين ساعة | منتخب مصر
بعد غياب موسمين.. فروزينوني يعود للدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
كوبارسي: افتقدنا شيئا إضافيا في أوروبا.. وهذا ما سنقدمه الموسم المقبل ساعة | الكرة الأوروبية
الثالث على التوالي.. المولودية بطلا للدوري الجزائري ساعة | الوطن العربي
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من لانس ويهبط لدوري الدرجة الثانية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كاريك: التأهل لـ أبطال أوروبا ليس النهاية.. ومستقبلي سيتحدد مع انتهاء الموسم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر تتويجا.. الهلال ينهي مغامرة الخلود ويتوج باللقب العاشر لكأس ملك السعوية 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 3 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528748/انتهت-نهائي-دوري-السلة-الأهلي-68-66-الاتحاد-انتصار-في-آخر-الثواني