صاروخية شكري نجيب تقود المقاولون العرب لفوز قاتل على الجونة

حقق المقاولون العرب فوزا بنتيجة 1-0 على الجونة في الجولة التاسعة من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

سجل شكري نجيب هدف فوز المقاولون في اللقاء.

ولأول مرة يفوز المقاولون العرب على الجونة منذ 2024 إذ التقيا مرتين منذ ذلك الحين تعادلا في 1 وفاز الجونة في آخر.

الفوز أبعد المقاولون العرب عن مراكز الهبوط ورفع رصيده لـ 32 نقطة ارتقى بها للمركز الرابع عشر.

فيما ظل الجونة دون فوز في آخر 3 مباريات وتلقى الخسارة ليتوقف رصيده عند 39 نقطة.

وجاء هدف اللقاء في الدقيقة 82 بتصويبة قوية من شكري نجيب من داخل الـ 18 على يمين الحارس محمد علاء.

بتصويبة لا تصد ولا ترد 🎯شكري نجيب يجد حل لـ لغز شباك الجونة ويحرز هدف التقدم لصالح المقاولون العرب 👏🏼 pic.twitter.com/j9WuaL2HKe — ON Sport (@ONTimeSports) May 8, 2026

ورفع نجيب رصيده لـ 6 أهداف هذا الموسم في الدوري، وهو الأول له منذ شهر مارس الماضي.

ويعد ذلك ثاني أفضل موسم تهديفي لشكري في الدوري بالتساوي مع موسم 2023-24 مع فاركو وبعد موسم 2020-21 مع الإسماعيلي.

ويلتقي الجونة في الجولة المقبلة مع كهرباء الإسماعيلية، فيما يحل المقاولون العرب ضيفا على حرس الحدود.