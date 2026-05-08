حوار ميسي عن نيمار في كأس العالم والمقارنة مع كريستيانو ومستقبل سكالوني

يرغب ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين أن يرى نيمار في كأس العالم 2026، وكشف المرشحون للفوز بلقب المونديال.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي الأرجنتين

كما تحدث عن علاقته بكريستيانو رونالدو، ومستقبل ليونيل سكالوني مع منتخب الأرجنتين، وما يندم عليه خلال مسيرته.

وأجرى الصحفي لو ديل بولو حوارا مع ليونيل ميسي قبل شهر على انطلاق كأس العالم 2026.

الحياة في ميامي

نعم، الحقيقة أننا بخير جدا. نحن بخير في النادي، في الحياة اليومية، في العائلة. نحن سعداء جدا بالفعل.

نعم، عندما وصلنا كان النادي في بداياته، يحتاج إلى تغييرات كثيرة، كان عليه أن ينمو ليصبح نادي كرة قدم حقيقي، وبالتدريج تحقق ذلك.

كل الناس في النادي كانوا دائما على استعداد ولديهم الرغبة في التطوير، ومع مرور الوقت جاءت النتائج، ليس فقط رياضيا بل أيضا مؤسسيا.

وعندما ينمو النادي يريد المزيد، ويجلب لاعبين للمنافسة والفوز، لكن أحيانا لا يكفي، فكرة القدم تعتمد على ظروف كثيرة ولحظات مختلفة، وأحيانا تفوز وأحيانا لا.

فرانكو ماستانتونو

أنا لا أحب كثيرا أن أعطي نصائح. أعتقد أنه يجب أن يعيش قصته بنفسه، وسيتعلم من التجارب والضربات، وسيكتشف كيف تسير الأمور.

هذا جزء من نموه كشخص وكلاعب وكإنسان، إنها دروس حياة يجب أن يمر بها ويتعلم منها ويكون مستعدا لكل شيء، لأنك عندما تكون في القمة يأتيك الضغط من كل جانب، في الجيد والسيء.

والأهم في اللحظات السيئة أن يكون محاطا بأهله والمقربين منه، لأنهم من يساعدونه على تجاوز الأوقات الصعبة. عندما تسير الأمور بشكل جيد يكون الأمر أسهل والناس يقتربون منك، لكن المهم أن تعرف من يبقى بجانبك عندما تسوء الأمور.

الأرجنتين في كأس العالم

رغم أن هناك بعض اللاعبين يعانون من إصابات أو قلة مشاركة، لكن عندما يكون الفريق مجتمعا أثبتنا أننا نقاتل ونريد الفوز دائما ونبذل كل ما نستطيع لتحقيق الأهداف.

لكن المونديال دائما صعب بسبب الإصابات والظروف. يجب أن نحلم كما يحلم الأرجنتيني دائما في أي بطولة رسمية، سواء كوبا أمريكا أو كأس العالم، لكن أيضا يجب أن نعرف أن هناك منتخبات أخرى مرشحة تصل أفضل منا كفريق وكمنتخب.

ومع ذلك، الأرجنتين دائما ستنافس وتبذل أقصى ما لديها كما فعلت هذه المجموعة.

أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم

أعتقد أن فرنسا اليوم قوية جدا مرة أخرى، لديها الكثير من اللاعبين المميزين.

إسبانيا أيضا، البرازيل رغم أنها ليست في أفضل حالاتها مؤخرا لكنها دائما مرشحة، لديها لاعبين قادرين على المنافسة في كل بطولة.

ثم هناك ألمانيا، إنجلترا، القوى الكبرى دائما. وهناك أيضا البرتغال، منتخب قوي جدا ومنافس. ودائما تظهر مفاجآت، نأمل ألا تكون ضدنا.

نيمار في كأس العالم

أتمنى أن يشارك نيمار في كأس العالم وأن تحدث له كل الأشياء الجميلة لأنه يستحقها لشخصيته أيضا.

أتمنى أن يكون حاضرا دائما في كأس العالم، الجميع يريد أن يكون الأفضل موجودا، ونيمار مهما كانت حالته سيظل واحدا من هؤلاء.

سيكون من الجميل رؤيته في المونديال لما يعنيه للبرازيل وللكرة، وأتمنى أن يكون هناك. لكن كما قلت، لا أستطيع أن أكون موضوعيا، بالنسبة لي يجب أن يكون دائما.

نعم، لديه كاريزما خاصة جدا، ولا يتصنع. يعيش حياته كما هي، يفعل ما يشعر به وما يفكر فيه دون أن يهتم بالنتائج أو ردود الفعل. ببساطة يعيش حياته، سعيد وطبيعي جدا.

جروب الواتس آب بين ميسي ونيمار وسواريز؟ أعتقد أنها ما زالت موجودة، لكننا لا نتحدث كثيرا.

من حين لآخر نرسل تحية أو تعليق على شيء خاص. كنت مع نيمار في باريس أيضا، فكان هناك تواصل يومي، لكن مع مرور الوقت قلّ التواصل. أعتقد أن المجموعة ما زالت موجودة، لكن علاقتنا كأصدقاء مستمرة منذ سنوات طويلة.

الجوع نحو المجد

لأن هذه هي طبيعتي، أحب ما أفعله، أولا لأنني أعشق لعب الكرة وسأفعل ذلك حتى لا أستطيع أكثر، وثانيا لأنني تنافسي، أحب الفوز على الجميع. قلت ذلك كثيرا، حتى مع ابني في الألعاب لا أتركه يفوز أحيانا.

هذه هي طبيعتي، وهي ما جعلني أحقق كل ما حققته. صحيح أن الأمر صعب أحيانا لأنني لا أعرف كيف أخسر، لكن هذا أيضا ما جعلني أكون من أنا.

مستقبل سكالوني

لا، هذا يعتمد على ما يريده هو، ربما يقرر خوض تحدٍ جديد أو تجربة مختلفة. لم يعمل من قبل في نادٍ يوميا، بدأ مباشرة مع المنتخب، وربما يرغب في تجربة شيء آخر. أنا فقط أتكلم من باب الرأي.

أنا أتكلم كأرجنتيني وأقول له: ابقَ يا رجل، لا كـ ليونيل ميسي.

بالطبع. لكن من خلال ما عشته ورأيته، هو الأفضل للبقاء طالما لديه الرغبة. وسيكون الأمر صعبا جدا على من يأتي بعده، لأن الأرجنتيني يطالب دائما بالبطولات.

من سيأتي سيواجه ضغطا هائلا: يريدون كأس العالم وكوبا أمريكا. هذا شبه مستحيل.

الحقيقة أن الأمر صعب جدا على من يجرؤ ويتحمل مسؤولية المنتخب بعد كل ما تحقق مع هذه المجموعة. لكن لا بد أن يأتي شخص جديد في النهاية.

المشكلة أننا بلد يطالب دائما بالنتائج، ولا نصبر على العمليات، وعند أول إخفاق نريد تغيير كل شيء. أعتقد أننا سنمر بمرحلة تجديد، ربما قصيرة، لكن لا بد أن تحدث إذا رحل سكالوني.

ما المكان الذي تريد أن تعرفه في الأرجنتين؟

هذا شيء لم أتمكن من فعله. دائما أذهب إلى روزاريو في الإجازات القصيرة. لكن أود أن أزور الشلالات وباتاجونيا وأتعرف على البلد مع أنطونيلا والأولاد.

ما أفضل قميص تبادلته في حياتك؟

بصراحة لا أتذكر جيدا. أندم أنني لم أحتفظ بقمصان زملائي مثل رونالدينيو وتشافي وإنييستا. أعتقد أن لدي قميص زيدان من فترة ريال مدريد، ربما هو الأفضل.

المقارنة مع كريستيانو

هذا طبيعي، هو في ريال مدريد وأنا في برشلونة، كلاسيكو، المنافسة على الألقاب الفردية والجماعية. الناس دائما تقارن. لكن بيننا لم تكن هناك علاقة شخصية كبيرة، فقط لقاءات في المباريات أو الجوائز. كانت منافسة رياضية بحتة، والناس استمتعوا بها كثيرا.

ماذا يعني لك حب الناس في الأرجنتين؟

شيء خاص جدا. في البداية كان هناك انتقادات كثيرة، لكن بعد الفوز بكوبا أمريكا ثم كأس العالم أصبح الحب أكبر. رؤية الأطفال والكبار يعبرون عن حبهم لي أمر مؤثر جدا، خصوصا عندما أفكر في أولادي.

ما هو "برايم ميسي" بالنسبة لك؟

من الصعب أن أختار، لأن كل فترة كانت مختلفة. لكن من ناحية العاطفة، أضع مونديال قطر 2022 في المركز الأول، لأنه كان أعظم إنجاز.