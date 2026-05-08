مؤتمر أرتيتا: الجماهير أعطونا دافع كبير.. ولا شيء أهم من الدوري الآن

شدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على أن جماهير أرسنال كانت الدافع الأكبر لهم في الفترة الماضية وهم سبب النجاح الكبير الذي يحققه الفريق.

ويستعد أرسنال لمواجهة وست هام يونايتد الأحد المقبل في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "الجمهور حاسم للغاية، عندما يصبح الملعب في حالة ارتباط عاطفي بين اللاعبين والجماهير، يكون الأمر مذهلا، اللاعبون أنفسهم وصفوا ذلك بأنه شعور لم يسبق لهم تجربته".

وتحدث أرتيتا عن المصابين وقال: "الجميع بخير وأنهوا المباراة بشكل جيد، ولا يوجد ما يضاف، سيغيب فقط عن المباراة كل من ميكيل مورينو وجورين تيمبر".

وواصل "إصابة تيمبر كانت أكثر تعقيدا مما توقعنا، وهو غير جاهز للمشاركة حاليا".

وتحدث عن نهائي أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان وقال: "نعرف مستوى المنافس، سواء كان بايرن ميونيخ أو باريس سان جيرمان، نحن واثقون عندما نصل لتلك اللحظة أننا سنقدم المطلوب".

وعن مواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي قال: "كل شيء واضح التركيز بالكامل على وست هام، ولا شيء غير ذلك".

واتم حديثه بخطة الفريق في المرحلة المقبلة وقال: "لا يهم الحديث عن المراحل الآن، الأهم هو الواقع وما سنفعله حتى نهاية مايو نحن مستعدين لكل شيء".

ووصل أرسنال نهائي أبطال أوروبا بعدما تخطى عقبة أتلتيكو مدريد بالتعادل ذهابا 1-1 والانتصار إيابا 1-0 وضرب موعدا مع باريس سان جيرمان في نهائي بودابيست يوم 30 مايو الجاري.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني مؤقتا، حيث لدي مانشستر سيتي مباراة مؤجلة في الدوري.