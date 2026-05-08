2 مليون جنيه لبطل كأس مصر.. اتحاد الكرة يعلن أكبر حزمة جوائز مالية في تاريخ مسابقاته

الجمعة، 08 مايو 2026 - 17:24

كتب : محمد جمال

أعلن اتحاد الكرة المصري اعتماد أكبر حزمة جوائز مالية في تاريخ مسابقاته لموسم 2025-26.

وأعلن اتحاد الكرة أن الجوائز المالية لمسابقاته هذا الموسم ستتخطى حاجز الـ 11 مليون جنيه مصر كأكبر حزمة جوائز في تاريخ مسابقاته.

وجاءت الجوائز المالية المعتمدة على النحو التالي:

* بطل كأس مصر للرجال: 2 مليون جنيه.

* وصيف كأس مصر للرجال: مليون جنيه.

* الأندية الصاعدة من القسم الثاني (أ): مليون جنيه لكل نادٍ بإجمالي 3 ملايين جنيه.

* الأندية الصاعدة من القسم الثاني (ب): 500 ألف جنيه لكل نادٍ بإجمالي مليون و500 ألف جنيه.

* بطل دوري الكرة النسائية: 500 ألف جنيه.

* بطل كأس مصر للكرة النسائية: 400 ألف جنيه.

* وصيف كأس مصر للكرة النسائية: 200 ألف جنيه.

* الأندية الصاعدة إلى القسم الأول للكرة النسائية: 200 ألف جنيه لكل نادٍ بإجمالي 400 ألف جنيه.

كما اعتمد الاتحاد جوائز مسابقات المراحل السنية وأبطال الجمهورية على النحو التالي:

* أبطال الجمهورية لمواليد 2005 و2007 و2009 و2011 بالقسم الأول بإجمالي 500 ألف جنيه.

* أبطال الجمهورية بالقسم الثاني بإجمالي 450 ألف جنيه.

* أبطال الجمهورية بالقسم الثالث بإجمالي 325 ألف جنيه.

* أبطال الجمهورية لمواليد 2007 و2009 و2011 بالقسم الأول بإجمالي 450 ألف جنيه.

* أبطال الجمهورية بالقسم الثاني (أ) بإجمالي 300 ألف جنيه.

* أبطال الجمهورية بالقسم الثاني (ب) بإجمالي 300 ألف جنيه.

* بطولات القطاعات لمواليد 2007 حتى 2012 بإجمالي 450 ألف جنيه

ويستعد مسار لمواجهة وادي دجلة في نهائي كأس مصر سيدات، فيما يلتقي بيراميدز مع زد في نهائي كأس مصر رجال.

