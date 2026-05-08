2 مليون جنيه لبطل كأس مصر.. اتحاد الكرة يعلن أكبر حزمة جوائز مالية في تاريخ مسابقاته

وأعلن اتحاد الكرة أن الجوائز المالية لمسابقاته هذا الموسم ستتخطى حاجز الـ 11 مليون جنيه مصر كأكبر حزمة جوائز في تاريخ مسابقاته.

وجاءت الجوائز المالية المعتمدة على النحو التالي:

* بطل كأس مصر للرجال: 2 مليون جنيه.

* وصيف كأس مصر للرجال: مليون جنيه.

* الأندية الصاعدة من القسم الثاني (أ): مليون جنيه لكل نادٍ بإجمالي 3 ملايين جنيه.

* الأندية الصاعدة من القسم الثاني (ب): 500 ألف جنيه لكل نادٍ بإجمالي مليون و500 ألف جنيه.

* بطل دوري الكرة النسائية: 500 ألف جنيه.

* بطل كأس مصر للكرة النسائية: 400 ألف جنيه.

* وصيف كأس مصر للكرة النسائية: 200 ألف جنيه.

* الأندية الصاعدة إلى القسم الأول للكرة النسائية: 200 ألف جنيه لكل نادٍ بإجمالي 400 ألف جنيه.

كما اعتمد الاتحاد جوائز مسابقات المراحل السنية وأبطال الجمهورية على النحو التالي:

* أبطال الجمهورية لمواليد 2005 و2007 و2009 و2011 بالقسم الأول بإجمالي 500 ألف جنيه.

* أبطال الجمهورية بالقسم الثاني بإجمالي 450 ألف جنيه.

* أبطال الجمهورية بالقسم الثالث بإجمالي 325 ألف جنيه.

* أبطال الجمهورية لمواليد 2007 و2009 و2011 بالقسم الأول بإجمالي 450 ألف جنيه.

* أبطال الجمهورية بالقسم الثاني (أ) بإجمالي 300 ألف جنيه.

* أبطال الجمهورية بالقسم الثاني (ب) بإجمالي 300 ألف جنيه.

* بطولات القطاعات لمواليد 2007 حتى 2012 بإجمالي 450 ألف جنيه

ويستعد مسار لمواجهة وادي دجلة في نهائي كأس مصر سيدات، فيما يلتقي بيراميدز مع زد في نهائي كأس مصر رجال.