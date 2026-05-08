سكاي: صراع بين برشلونة وليفربول وأرسنال على ضم باركولا

كشفت شبكة سكاي سبورتس، عن اهتمام 3 أندية بضم برادلي باركولا جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت سكاي إلى أن برشلونة الإسباني، وليفربول وأرسنال الإنجليزيين أبدوا اهتمامهم بضم الجناح الفرنسي.

ولكن لم يقدم أي نادي عروضا رسمية بعد للاعب، وفقا لسكاي.

وانضم باركولا إلى باريس سان جيرمان قادما من ليون في صيف 2023.

وسجل باركولا 38 هدفا في 148 مباراة مع النادي الباريسي.

ويأمل برشلونة في التعاقد مع باركولا نظرا لامتلاكه المواصفات التي يبحثون عنها لخط الهجوم.

كما ذكرت أن أرسنال مهتم بشكل خاص باللاعب، فيما يرغب ليفربول في سد العجز الذي سيتعرض له الفريق في مركز الجناج بعد رحيل لويس دياز الموسم الماضي، ومحمد صلاح مع نهاية هذا الموسم.

باركولا صاحب الـ 23 عاما، لعب 45 مباراة هذا الموسم، سجل 12 هدفا، وقدم 7 تمريرات حاسمة.