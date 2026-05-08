كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الاتحاد ضد الأهلي في نهائي الدوري

الجمعة، 08 مايو 2026 - 15:32

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة السلة

يدير طاقم تحكيم أجنبي مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي في نهائي الدوري المصري لكرة السلة رجال لموسم 2025-26.

وتنطلق المباراة الأولى في الدور النهائي بين الأهلي والاتحاد اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويدير اللقاء تحكيميا: علي ساكاجي، جان سوفور روهاميريزا، وكينجسلي أوجيابورو، على أن يقوموا بإدارة أول مباراتين فقط، وسيتم استبدالهم فيما تبقى من مباريات.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور النهائي بنظام best of 5 حيث يحصل على اللقب الفريق الفائز في 3 مباريات.

وجاءت المواعيد كالتالي:

المباراة الأولى

الاتحاد × الأهلي.. الجمعة 8 مايو - صالة برج العرب.

المباراة الثانية

الاتحاد × الأهلي.. الأحد 10 مايو - صالة برج العرب.

المباراة الثالثة

الأهلي × الاتحاد - الأربعاء 13 مايو - صالة حسن مصطفى.

في حالة اللجوء للمباراة الرابعة

الأهلي × الاتحاد.. الجمعة 15 مايو - صالة حسن مصطفى.

في حال اللجوء للمباراة الخامسة

الاتحاد × الأهلي.. الأحد 17 مايو - صالة برع العرب.

وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الثامنة مساء، فيما عدا المباراة الخامسة حال اللجوء لها ستقام بتمام الخامسة مساء.

ويشارك الأهلي حاليا في بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL.

وكان الأهلي قد توج بلقب الموسم الماضي من دوري السوبر بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

