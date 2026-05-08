زد يعلن سفر لاعبيه الشباب لخوض فترة معايشة مع بورتو البرتغالي

أعلن نادي زد سفر اثنين من لاعبيه الشباب لخوض فترة معايشة في فريق بورتو البرتغالي.

وأشار زد إلى أن الثنائي عمر طالب، وكريم جمعة، سيخوضان فترة المعايشة مع بورتو لمدة أسبوعين.

عمر طالب صاحب الـ 18 عاما يلعب في مركز الوسط.

والثاني كريم جمعة، صاحب الـ 17 عاما، ويلعب في مركز الجناح الأيمن.

وتوج بورتو بطلا للدوري البرتغالي الأسبوع الماضي للمرة الـ 31 في تاريخه هذا الموسم.

ويتصدر بورتو الدوري البرتغالي قبل جولتين من النهاية برصيد 85 نقطة بفارق 9 نقاط أمام ملاحقيه بنفيكا وسبورتنج لشبونة ولكل منهما 76 نقطة.

ويقيم زد شراكة مع نادي أستون فيلا للاستفادة من خبرات النادي الإنجليزي لتطوير مستوى المدربين واللاعبين، وإتاحة الفرصة للمواهب المميزة للاحتراف الخارجي.

وسبق أن خرج عمر خضر لاعب شباب زد لخوض فترة احترافية حيث يرتدي قميص أستون فيلا في الوقت الحالي.

كما سبق أن خاض سيف أبو القاسم لاعب فريق زد مواليد 2007 فترة معايشة مع نادي ألميريا الإسباني، شهر مارس الماضي.