علي محمود: جددت 5 سنوات لإنبي.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز

الجمعة، 08 مايو 2026 - 14:52

كتب : FilGoal

علي محمود - مهند لاشين - إنبي أمام بيراميدز

كشف علي محمود لاعب نادي إنبي، عن حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخاض علي محمود هذا الموسم 30 مباراة في كافة البطولات مع إنبي، سجل خلالهم 3 أهداف، وقدم 4 مساهمات.

وقال علي محمود عبر قناة النهار: "الأهلي والزمالك وبيراميدز أندية كبيرة، ولكن لدي طموح ليكون لي دور في النادي الذي ألعب له."

وأضاف "المفاوضات كلها من خلال وسطاء مع وكيلي أحمد يحيى، وأيمن الشريعي رئيس إنبي، نظرا لعدم نهاية الدوري بعد."

وعبر عن حلمه بالاحتراف "أتمنى الاحتراف الخارجي، ولكن في حالة تلقي عرض من مصر فالأولوية الحصول على فرصة المشاركة فيها للانضمام لمنتخب مصر."

كما كشف عن موقف عقده مع نادي إنبي "جددت 5 سنوات مع النادي، وأيمن الشريعي رئيس النادي أخبرني أنه لن يغلق الباب في وجه أي لاعب."

واختار علي محمود، عبد الله السعيد لاعب وسط الزمالك كأصعب منافس واجهه هذا الموسم، ومصطفى شوبير أصعب حارس لعب ذده.

كما يرى أن أصعب مباراة للفريق هذا الموسم كانت أمام الزمالك في ختام الدور الأول، فيما يرى أن أفضل مباراة خاضها هذا الموسم كانت أمام بتروجت في كأس الرابطة.

وحقق إنبي الفوز أمام الزمالك بهدف نظيف ليتأهل لمجموعة البطولة، وكذلك اكتسح بتروجت برباعية نظيفة في ربع نهائي كأس الرابطة.

وعن قدوته في الملاعب اختار عبد الله السعيد لاعب وسط الزمالك.

وأنهى إنبي موسمه في الدوري وكأس مصر، فيما ينتظر مواجهة وادي دجلة في نصف نهائي كأس الرابطة.

