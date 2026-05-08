حامد عبد الله: أولوياتي الاحتراف الخارجي.. ومباراة الزمالك كانت مشحونة لهذه الأسباب

الجمعة، 08 مايو 2026 - 14:48

كتب : FilGoal

وضع حامد عبد الله جناح فريق إنبي، أولوياته بالاحتراف الخارجي بعد تألقه اللافت هذا الموسم.

وشارك عبد الله هذا الموسم في 31 مباراة مع إنبي بكافة البطولات، نجح خلالهم في تسجيل هدفين، وصناعة ثلاثة أهداف.

وقال عبد الله عبر قناة النهار: "أيمن الشريعي رئيس إنبي عقد جلسة معي، وأخبرني أنه في حالة تلقي أي عروض سنتشاور للبحث عن مصلحة النادي واللاعب."

وأضاف "لم أتلق أي عروض حتى الآن، أو حتى من خلال وكيلي أحمد يحيى."

وأكمل جناح إنبي "الحديث عن مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز كلها حديث على التواصل الاجتماعي فقط."

وتابع "مازال عمري 20 سنة، وأولويتي الاحتراف الخارجي، والمشاركة بصفة مستمرة من أجل الانضمام لمنتخب مصر."

وردا على تعمدهم الفوز أمام الزمالك، قال "آخر 3 مباريات في الدور الأول، حققنا الفوز أمام المصري وكهرباء الإسماعيلية، والمباراة الأخيرة كانت أمام الزمالك والتي ستضعنا في مجموعة البطولة."

وأردف "لعبنا المباراة من أجل الفوز وطبيعي أن تكون المباراة مشحونة، سجلنا ضربة جزاء وأهدرنا أخرى، والأمر نفسه مع الزمالك أهدر حسام عبد المجيد ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة."

وعن سبب الخسارة أمام الأهلي في مجموعة البطولة "أخطاء وعدم توفيق كانت السبب في الخسارة أمام الأهلي، بالإضافة للإرهاق خاصة أننا خضنا قبلها مباراتين أمام الزمالك وبيراميدز."

واختار لاعب إنبي جوان بيزيرا لاعب الزمالك كأصعب منافس واجهه هذا الموسم، ومصطفى شوبير أصعب حارس لعب ضده هذا الموسم.

فيما اختار مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر الأصعب هذا الموسم، ويرى أن مباراة بتروجت في ربع نهائي كأس الرابطة كانت الأفضل له هذا الموسم.

وخسر إنبي أمام بيراميدز برباعية نظيفة ليودع كأس مصر من الدور نصف النهائي، فيما حقق الفوز أمام بتروجت في ربع نهائي كأس الرابطة بالنتيجة ذاتها.

وعن قدوته في الملاعب، اختار حامد عبدالله، محمود حسن تريزيجية جناح النادي الأهلي.

وأنهى إنبي موسمه في الدوري وكأس مصر، فيما ينتظر مواجهة وادي دجلة في نصف نهائي كأس الرابطة.

