مباريات اليوم - 4 مواجهات في الدوري ومصطفى محمد.. ونهائي كأس السعودية
الجمعة، 08 مايو 2026 - 11:07
كتب : FilGoal
يلتقي الاتحاد السكندري أمام مودرن، ضمن 4 مباريات في مجموعة الهبوط ببطولة الدوري.
كما يواجه الهلال نظيره الخلود في نهائي كأس السعودية
وفي كرة السلة يلتقي الأهلي أمام الاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر المصري.
مباريات اليوم
الدوري المصري
مودرن × الاتحاد السكندري .. الساعة 8 مساءً عبر قناة أون سبورت
كهرباء الإسماعيلية × فاركو.. الساعة 8 مساءً عبر قناة أون سبورت ماكس
بتروجت × وادي دجلة.. الساعة 5 مساءً عبر قناة أون سبورت ماكس
المقاولون × الجونة.. الساعة 5 مساءً عبر قناة أون سبورت
الدوري الفرنسي
لانس × نانت الساعة 9:45 عبر قناة beIN SPORTS 1 HD
نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال × الخلود .. الساعة 9 مساءً عبر قناة ثمانية
دوري السوبر المصري للسلة
الاتحاد السكندري × الأهلي.. الساعة 8 مساءً
نهائي كأس مصر للسيدات
وادي دجلة × مسار الساعة 5 مساءً