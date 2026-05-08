الزناتي: نورشيلاند لم يضم إبراهيم عادل لإعادته لمصر.. وهذا الفارق بينه وبين إمام عاشور

الجمعة، 08 مايو 2026 - 00:53

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - نورشيلاند ضد بروندبي

أوضح حسام الزناتي نائب المدير الرياضي للنادي نورشيلاند الدنماركي حقيقة أن انتقال إبراهيم عادل لصفوف نورشيلاند الدنماركي يُعد "كوبري" لينضم لاحقا إلى الأهلي أو أي فريق آخر.

وانضم إبراهيم عادل معارا من الجزيرة الإماراتي إلى الفريق الدنماركي لنهاية الموسم.

وقال نائب المدير الرياضي للنادي نورشيلاند الدنماركي عبر أون سبورت: "انضمام إبراهيم عادل نورشيلاند كي يعود إلى مصر لاحقا؟ نورشيلاند يتعاقد مع اللاعب لخدمة أهدافه الرياضية، ولا توجد علاقة لضم إبراهيم عادل لانتقاله لنادي بعينه لاحقا".

وأضاف "حاولنا التعاقد مع إبراهيم عادل منذ 4 سنوات، وواضح مردوده مع الفريق منذ انضمامه، ومعدل نقاط الفريق ارتفع منذ مشاركته بعدما سجل هدفين، كما تم إلغاء هدف وتمريرة حاسمة له بعد العودة لتقنية الفيديو في لقطتين مثيرتين للجدل".

وأشاد "إبراهيم تأقلم منذ اليوم الأول مع الفريق، وهو أكثر لاعب محبوب في الفريق، ويحاول تعلم اللغة".

وعن الفارق بين انتقال إمام عاشور وإبراهيم عادل للدنمارك شدد: "ميتييلاند من أكبر الأندية المحلية والأوروبية، أؤكد أن ميتييلاند لم يتعاقد مع إمام عاشور ليكون "كوبري" لنادي آخر، ولا يوجد نادي كبير في أوروبا يفعل ذلك".

وتابع "إمام انضم إلى ميتييلاند ولم يوفق وخاصة أن قيمة التعاقد كانت كبيرة، ولا أعتقد أنه لم يكن مخططا لأن يكون الانتقال كوبري لعودته لمصر نحو الأهلي".

وأوضح "أغلى 10 لاعبين تم بيعهم في تاريخ الدنمارك من بينهم 6-7 من نورشيلاند، في الصيف الماضي بعنا لاعبين بقيمة 60-70 مليون يورو".

وواصل "نورشيلاند يمتلك فرصة ضم إبراهيم عادل بشكل نهائي من الجزيرة الإماراتي مقابل مليوني يورو".

وأردف "اللاعب الذي لا ينجح في الدنمارك يُباع بـ 2-3 مليون يورو، ومن المستحيل أن نفكر بتلك الطريقة، وإبراهيم قيمته أكبر من ذلك بكثير".

وأتم "من المستحيل أن يكون هناك توجه لحدوث ذلك، لكن من الوارد أن يعود إلى مصر في وقت ما لأسباب شخصية على سبيل المثال لكننا لا نفكر بهذه الطريقة".

الدولي المصري شارك في 9 مباريات هذا الموسم مع نورشيلاند منذ انضمامه في يناير سجل هدفين وصنع هدفا.

ويحتل نورشيلاند المركز الثالث برصيد 46 نقطة قبل جولتين على النهاية.

