نهائي دوري المؤتمر - موعد مواجهة كريستال بالاس ورايو فايكانو.. والقناة الناقلة

الجمعة، 08 مايو 2026 - 00:30

كتب : FilGoal

ماتيتا - كريستال بالاس أمام شاختار

وصلت منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم 2025-26 إلى المشهد الأخير بعد حسم طرفي المباراة النهائية.

وفاز كريستال بالاس على حساب شاختار دونتسك بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

فيما أطاح رايو فايكانو بمنافسه ستراسبورج بهدفين نظيفين، بواقع هدف ذهابا، وآخر إيابا.

ويقام نهائي دوري المؤتمر هذا الموسم على ملعب ريد بول لايبزيج، في ألمانيا.

ونجح كريستال بالاس في التأهل لنهائي دوري المؤتمر، في أول ظهور للفريق في بطولة أوروبية، في تاريخه.

ونجح رايو فايكانو في الوصول للمباراة النهائية، في ثاني مشاركاته التاريخية بالبطولات الأوروبية.

وشارك رايو فايكانو مرة وحيدة في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي موسم 2000 - 2001

موعد نهائي دوري المؤتمر والقناة الناقلة

الأربعاء 27 مايو 2026

الساعة 10 مساءً

ملعب ريد بول لايبزيج في ألمانيا

تذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس

