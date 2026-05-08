دوري المؤتمر - تأهل تاريخي لكريستال بالاس ورايو فايكانو إلى النهائي

حسم فريقا كريستال بالاس الإنجليزي، ورايو فايكانو الإسباني، تأهلهما إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وكرر كريستال بالاس فوزه أمام شاختار دونتسك الأوكراني بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفاز كريستال بالاس ذهابا بنتيجة 3-1، ليتأهل بعد فوزه في مجموع المباراتين 5-2.

ونجح كريستال بالاس في التأهل لنهائي دوري المؤتمر، في أول ظهور للفريق في بطولة أوروبية، بعدما نجح في التتويج بلقب كأس إنجلترا الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي.

سجل هدفي كريستال بالاس بيدرينيو لاعب شاختار بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف إسماعيلا سار الهدف الثاني في الدقيقة 52.

فيما سجل هدف شاختار الوحيد، البرازيلي إجوينالدو في الدقيقة 34.

ولعب شاختار دونتسك مباراته الأوروبية هذا الموسم رقم 20، بالتساوي مع براجا البرتغالي، كأكثر فريقين لعبا مباريات في البطولات الأوروبية هذا الموسم.

وفي المباراة الأخرى، بنصف النهائي، كرر رايو فايكانو الإسباني فوزه أمام ستراسبورج الفرنسي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما في فرنسا.

وكان رايو فايكانو نجح في تحقيق الفوز ذهابا على ملعبه بهدف نظيف.

أحرز هدف الفريق الإسباني الوحيد، أليماو في الدقيقة 42.

ونجح رايو فايكانو في الوصول للمباراة النهائية، في ثاني مشاركاته التاريخية بالبطولات الأوروبية.

وشارك رايو فايكانو مرة وحيدة في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي موسم 2000 - 2001