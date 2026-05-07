زد يزيد أوجاع حرس الحدود بثنائية

عاد زد من الإسكندرية بانتصار على حساب حرس الحدود في مباراة أقيمت لحساب الجولة 9 من مرحلة تفادي الهبوط للدوري المصري.

سجل عبد الرحمن عماد وعبد الله بكري ثنائية زد، فيما سجل إسلام أبو سليمة هدف حرس الحدود.

الفوز قاد زد للنقطة 43 في جدول ترتيب الدوري في المركز الـ 10 بمجموعة تفادي الهبوط.

فيما ظل حرس الحدود في المركز التاسع عشر برصيد 22 نقطة، وهو أحد مراكز الهبوط الـ 4 لدوري المحترفين.

وصف المباراة

استغل عبد الرحمن عماد في الدقيقة 18 عرضية يوسف أسامة نبيه متقدما لزد.

وبعد 7 دقائق حوّل إسلام أبو سليمة ركنية نفذها محمد أشرف "روقا" في الشباك برأسية مدركا التعادل للحرس.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول تحصل زد على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على روقا.

وفي الدقيقة 45+4 سجل عبد الله بكري هدف تقدم زد من علامة الجزاء.

في الشوط الثاني ضغط لاعبو الحرس بقوة بحثا عن التعادل لكن الـ 11 تسديدة لم تهز الشباك.

وفي الدقيقة 90+7 تحصل سليمانا مامادو باه لاعب زد على بطاقة صفراء ثانية وتعرض للطرد لتنتهي المباراة بفوز زد.