كرة سلة – سبورتنج يفوز على الأهلي في أولى مباريات نهائي السيدات

الخميس، 07 مايو 2026 - 22:35

كتب : هاني العوضي

الأهل - سبورتنج - كرة سلة سيدات

انتصر سبورتنج على الأهلي أول مباريات سلسلة نهائي الدوري المصري سيدات لكرة السلة بنتيجة 84-67.

ويقام نهائي دوري السيدات بنظام Best Of 5، حيث يتوج باللقب الفريق الفائز في 3 مباريات.

وأنهت سيدات الأهلي الشوط الأول من اللقاء بنتيجة 45-40.

وقلبت سيدات سبورتنج الطاولة على الأهلي لينتهي اللقاء بفوز الفريق السكندري بنتيجة 84–67.

وتتقدم سيدات سبورتنج في نتائج السلسلة بـ 1-0.

وفيما يلي مواعيد باقي مباريات السلسلة:

المباراة الثانية يوم السبت الموافق 9 مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر.

المباراة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

المباراة الرابعة في حال اللجوء لها يوم الخميس الموافق 14 مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

المباراة الخامسة في حال اللجوء لها يوم السبت الموافق 16 مايو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر.

يذكر أن سيدات سبورتنج حسمن لقب الكأس في الموسم الحالي على حساب الأهلي.

الأهلي كرة سلة سبورتنج كرة سلة نهائي الدوري المصري سلة سيدات
نرشح لكم
خدمة في الجول - طرح تذاكر نهائي الدوري المصري لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد كرة سلة - نوني أوموت يعلن عودته إلى الأهلي في الدوري الإفريقي كرة يد - برشلونة يتأهل بسهولة لنصف نهائي أبطال أوروبا.. ولشبونة يودع بفارق هدف اسكواش - انطلاق بطولة العالم CIB في بالم هيلز أكتوبر بمشاركة نخبة نجوم العالم كرة يد - الأحمر: ألعب بقطع في الرباط الصليبي الخلفي منذ 15 عاما كرة يد - فيزبريم يودع منافسات أبطال أوروبا من ربع النهائي بعد دراما رميات الترجيح سلة - بيبو زهران: ظهرنا بشخصية البطل أمام الفتح.. وتأثرنا بغياب ميرفي كرة طائرة - "أتمنى ألا ينضم أحد إليهم".. ديميتري ياكوفليف يهاجم مسؤولي الزمالك بسبب مستحقاته
أخر الأخبار
الزناتي: نورشيلاند لم يضم إبراهيم عادل لإعادته لمصر.. وهذا الفارق بينه وبين إمام عاشور ساعة | الدوري المصري
نهائي دوري المؤتمر - موعد مواجهة كريستال بالاس ورايو فايكانو.. والقناة الناقلة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المؤتمر - تأهل تاريخي لكريستال بالاس ورايو فايكانو إلى النهائي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
نهائي الدوري الأوروبي - موعد مواجهة فرايبورج ضد أستون فيلا.. والقنوات الناقلة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - فرايبورج وأستون فيلا يقلبان تأخرهما ويضربان موعدا في النهائي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
يوسف وائل: أصحاب الخبرات لعبوا دورا كبيرا.. ونتطلع للفوز بالدوري والكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - ربيع: تعودنا على ضغط المباريات.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في الجزائر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
عواد: نتطلع لتكرار ما حققناه أمام شباب بلوزداد في نهائي الكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528694/كرة-سلة-سبورتنج-يفوز-على-الأهلي-في-أولى-مباريات-نهائي-السيدات