كرة سلة – سبورتنج يفوز على الأهلي في أولى مباريات نهائي السيدات

انتصر سبورتنج على الأهلي أول مباريات سلسلة نهائي الدوري المصري سيدات لكرة السلة بنتيجة 84-67.

ويقام نهائي دوري السيدات بنظام Best Of 5، حيث يتوج باللقب الفريق الفائز في 3 مباريات.

وأنهت سيدات الأهلي الشوط الأول من اللقاء بنتيجة 45-40.

وقلبت سيدات سبورتنج الطاولة على الأهلي لينتهي اللقاء بفوز الفريق السكندري بنتيجة 84–67.

وتتقدم سيدات سبورتنج في نتائج السلسلة بـ 1-0.

وفيما يلي مواعيد باقي مباريات السلسلة:

المباراة الثانية يوم السبت الموافق 9 مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر.

المباراة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

المباراة الرابعة في حال اللجوء لها يوم الخميس الموافق 14 مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

المباراة الخامسة في حال اللجوء لها يوم السبت الموافق 16 مايو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر.

يذكر أن سيدات سبورتنج حسمن لقب الكأس في الموسم الحالي على حساب الأهلي.