الإسماعيلي يتشبث بأمل البقاء بتعادل سلبي مع البنك بـ 10 لاعبين

فرض الإسماعيلي التعادل السلبي على البنك الأهلي في استاد القاهرة لحساب الجولة 9 من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

ورفع البنك رصيده لـ 43 نقطة في المركز التاسع، فيما ظل الإسماعيلي متذيلا للترتيب برصيد 19 نقطة ودون خسارة في آخر 3 مباريات.

ويواصل الإسماعيلي التمسك بأمله الضئيل في البقاء بالدوري المصري إذ يبتعد عن مراكز البقاء بـ 9 نقاط قبل 4 مباريات على نهاية الموسم.

ويحتاج الدراويش للفوز في المباريات المتبقية مع انتظار تعثر منافسيه وعدم الوصول للنقطة 32.

ويلتقي البنك الأهلي في الجولة المقبلة مع بتروجت، فيما يحل الإسماعيلي ضيفا على وادي دجلة.

وصف المباراة

ومنع القائم الأيمن تصويبة قوية من أحمد مدبولي في الدقيقة 6.

وازدادات مشاكل الإسماعيلي بعد طرد عبد الله جمال حارس الفريق بعد لمس الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 18.

بعد لمس الكرة باليد بالخطأ خارج الـ 18❌🧤.. طرد حارس الإسماعيلي عبد الله جمال ونزول الحارس البديل عبد الله محروس pic.twitter.com/FzlAMiuYq3 — ON Sport (@ONTimeSports) May 7, 2026

وأجرى خالد جلال تغييرا اضطراريا بمشاركة عبد الرحمن محروس بدلا من علي الملواني في الدقيقة 21 لشغل مركز حراسة المرمى.

وسرعان ما تألق محروس في التصدي لفرصة سيد عبد الله في الدقيقة 25.

وبعد دقيقتين منع محروس فرصة لأحمد رضا.

تواصل ضغط لاعبو البنك بحثا عن الهدف الأول.

وفي الدقيقة 45+2 سجل مصطفى دويدار هدفا بتسديدة من خارج الـ 18 بعد 3 فرص متتالية للبنك.

البنك الأهلي يعلن عن أول إيداع بتسديدة قوية من مصطفى دويدار ولكن الفار تدخل وتم إلغاء الهدف⚪️ pic.twitter.com/O4T913Q4hS — ON Sport (@ONTimeSports) May 7, 2026

وانتظر الحكم قرار تقنية الفيديو التي ألغت الهدف بعد مراجعة دامت 3 دقائق بداعي التسلل على أحمد ياسر ريان في بداية اللعبة.

في الشوط الثاني حاول لاعبو الإسماعيلي في أول ربع ساعة تهديد مرمى البنك لكن الحارس كان في الموعد.

وكاد سيد عبد الله أن يتقدم للبنك في الدقيقة 59 لكن تسديدته داخل الـ 18 مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 89 أرسل أحمد متعب عرضية متقنة حوّلها أسامة فيصل برأسية لكن العارضة تعاطفت مع الإسماعيلي.

لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين والتي تحدث للمرة الثالثة في تاريخ مواجهات الفريقين.