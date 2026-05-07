خبر في الجول - جلسة مرتقبة بين الشريعي وحمزة الجمل لتجديد تعاقده

الخميس، 07 مايو 2026 - 17:14

كتب : عمرو نبيل

حمزة الجمل - أيمن الشريعي

يعقد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي جلسة مرتقبة مع حمزة الجمل المدير الفني للفريق البترولي لتجديد تعاقده.

حمزة الجمل

النادي : إنبي

إنبي

وينتهي تعاقد حمزة الجمل مع إنبي بنهاية الموسم الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأيام المقبلة ستشهد جلسة بين أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، وحمزة الجمل المدير الفني لتجديد تعاقد الأخير.

أخبار متعلقة:
الأهلي يهزم إنبي بثلاثية ويؤجل حسم الدوري إلى الجولة الأخيرة المساهمة 21 مع الأحمر.. بنشرقي يواصل التسجيل مع الأهلي ويهز شباك إنبي المساهمة التهديفية 11.. زيزو يسجل ويصنع أمام إنبي الأولى من 4 سنوات.. الشحات يسجل أمام إنبي للمباراة الثانية على التوالي في الدوري

ومن المقرر أن يقدم إنبي عرضا ماليا مناسبا لتجديد تعاقد حمزة الجمل بعد النتائج الطيبة التي حققها هذا الموسم.

وتواجد إنبي ضمن مجموعة الـ 7 أندية التي تنافس على لقب الدوري، وتفادى خطر الهبوط مبكرا.

واختتم إنبي منافسات بطولة الدوري في المركز السادس برصيد 6 نقاط، بعدما خاض آخر مبارياته أمام الأهلي.

وودع إنبي كأس مصر من الدور نصف النهائي بالخسارة أمام بيراميدز الذي سيواجه زد في نهائي البطولة.

فيما يستعد النادي البترولي لمواجهة وادي دجلة في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وقاد حمزة الجمل نادي إنبي في 47 مباراة، فاز في 19 وتعادل في 16 وخسر 12 مباراة.

إنبي حمزة الجمل - أيمن الشريعي
نرشح لكم
إيقاف علي ماهر و4 لاعبين ضمن عقوبات الجولة السادسة للمنافسة على اللقب مباشر الدوري المصري - البنك (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول خبر في الجول - بتروجت منفتح على بيع 3 من نجومه في الصيف طلائع الجيش ينهي سلسلته السلبية بالفوز على غزل المحلة "هذه ليست أخلاقنا".. مدحت عبد الهادي يوضح حقيقة ما أثير حول سبه لـ الأهلي خبر في الجول - إصابة إمام عاشور مطمئنة.. وسلامة أربطة الركبة خبر في الجول - الزمالك يترك لـ محمد شحاتة حرية الاختيار بين العودة لمصر أو الاستمرار بالجزائر خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي
أخر الأخبار
طارق غول لـ في الجول: حظوظ اتحاد العاصمة أكبر في الكونفدرالية.. والفريق أكثر استقرارا من الزمالك 20 دقيقة | الوطن العربي
إيقاف علي ماهر و4 لاعبين ضمن عقوبات الجولة السادسة للمنافسة على اللقب ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - البنك (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
تقرير: مفاوضات بين الهلال ونونيز لإنهاء التعاقد بالتراضي ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - بتروجت منفتح على بيع 3 من نجومه في الصيف ساعة | الدوري المصري
خدمة في الجول - طرح تذاكر نهائي الدوري المصري لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد ساعة | رياضات أخرى
طلائع الجيش ينهي سلسلته السلبية بالفوز على غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - بترول أسيوط إلى الدوري الممتاز بعد غياب 16 عاما.. وهبوط صادم لأسوان ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528673/خبر-في-الجول-جلسة-مرتقبة-بين-الشريعي-وحمزة-الجمل-لتجديد-تعاقده