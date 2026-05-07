خبر في الجول - جلسة مرتقبة بين الشريعي وحمزة الجمل لتجديد تعاقده

يعقد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي جلسة مرتقبة مع حمزة الجمل المدير الفني للفريق البترولي لتجديد تعاقده.

وينتهي تعاقد حمزة الجمل مع إنبي بنهاية الموسم الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأيام المقبلة ستشهد جلسة بين أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، وحمزة الجمل المدير الفني لتجديد تعاقد الأخير.

ومن المقرر أن يقدم إنبي عرضا ماليا مناسبا لتجديد تعاقد حمزة الجمل بعد النتائج الطيبة التي حققها هذا الموسم.

وتواجد إنبي ضمن مجموعة الـ 7 أندية التي تنافس على لقب الدوري، وتفادى خطر الهبوط مبكرا.

واختتم إنبي منافسات بطولة الدوري في المركز السادس برصيد 6 نقاط، بعدما خاض آخر مبارياته أمام الأهلي.

وودع إنبي كأس مصر من الدور نصف النهائي بالخسارة أمام بيراميدز الذي سيواجه زد في نهائي البطولة.

فيما يستعد النادي البترولي لمواجهة وادي دجلة في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وقاد حمزة الجمل نادي إنبي في 47 مباراة، فاز في 19 وتعادل في 16 وخسر 12 مباراة.