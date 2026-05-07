تقرير: ريال مدريد ينتظر ربح الملايين من نيكو باز وسط اهتمام إنتر

يملك ريال مدريد ورقة مهمة قد تتحول إلى مصدر أرباح كبيرة في الصيف، بفضل مستقبل نيكو باز المعار إلى كومو.

ويملك ريال مدريد بند إعادة شراء اللاعب مقابل 9 ملايين يورو، لكن أندية إيطالية بدأت تتحرك بقوة لضمه.

وكشفت صحيفة سبورت أن في مقدمة المهتمين إنتر، بطل الدوري الإيطالي، الذي يضع اللاعب ضمن أولوياته لتدعيم الفريق.

ويقدم نيكو باز مستويات مميزة مع كومو تحت قيادة المدرب سيسك فابريجاس، حيث سجل 13 هدفا وصنع 8 تمريرات حاسمة في الموسم الحالي.

ويشغل اللاعب مركز صانع اللعب، ونجح في قيادة الفريق الصاعد حديثا للمنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

وتشير التقارير إلى أن إنتر قد يقدم عرضا يصل إلى 50 مليون يورو، حال قرر التحرك بشكل رسمي لضم اللاعب خلال الصيف.

وفي المقابل، يدرس ريال مدريد موقفه، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين في مركزه مثل جود بيلينجهام وبراهيم دياز وأردا جولر، إلى جانب فرانكو ماستانتونو.

ويواجه النادي الملكي قرارا بين الاحتفاظ باللاعب أو تحقيق استفادة مالية كبيرة من بيعه، في ظل الاهتمام المتزايد من الأندية الإيطالية.

ويقدم كومو موسما مميزا تحت قيادة فابريجاس، حيث ينافس الفريق على المراكز الأوروبية، بدعم من مجموعة من اللاعبين الشباب وبعض العناصر الخبرة مثل سيرجي روبيرتو.