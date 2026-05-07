ماركا: أزمة في ريال مدريد.. اشتباك جديد بين فالفيردي وتشواميني يصل إلى المستشفى

شهد معسكر ريال مدريد حالة من التوتر الشديد داخل غرفة الملابس، بعد تطورات جديدة في الأزمة بين فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني.

وكشفت صحيفة ماركا أن مواجهة جديدة وقعت بين الثنائي داخل غرفة الملابس، ووصفت بأنها أكثر حدة من الواقعة السابقة، ما أدى إلى تدخل عدد من اللاعبين لاحتواء الموقف.

وتطور الاشتباك إلى درجة دفعت فالفيردي للتوجه إلى المستشفى، وسط حالة من القلق داخل النادي الملكي.

وكانت قد بدأت الواقعة خلال كرة مشتركة، قبل أن يتصاعد الاحتكاك بين الثنائي إلى دفع متبادل وتبادل للغضب اللفظي، وسط حالة توتر واضحة داخل تدريبات الفريق في فالديبيباس.

وأشارت التقارير أمس الأربعاء إلى أن المشادة لم تتوقف عند أرض الملعب، بل امتدت إلى غرفة الملابس، في ظل أجواء مشحونة يعيشها الفريق في الفترة الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن ما حدث لم يكن حادثا منفصلا، بل يعكس تصاعد التوتر داخل الفريق في الفترة الأخيرة.

ودفعت خطورة الموقف إدارة النادي إلى عقد اجتماع عاجل داخل مقر التدريبات، في محاولة لاحتواء الأزمة وتهدئة الأجواء بين اللاعبين.

وبحسب التقرير، لم يغادر أي لاعب مقر التدريبات قبل انتهاء الاجتماع، في ظل حالة توتر غير مسبوقة داخل الفريق.

ويعيش ريال مدريد حالة من الانقسام والتوتر الداخلي، وسط مخاوف من استمرار الأزمة وتأثيرها على استقرار الفريق في المرحلة المقبلة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الجولة 35 من الدوري الإسباني الأحد المقبل.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.