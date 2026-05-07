ضربة فنية للترجي قبل دربي تونس أمام الإفريقي

الخميس، 07 مايو 2026 - 14:28

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي

تلقى الجهاز الفني لنادي الترجي التونسي بقيادة الفرنسي باتريس بوميل ضربة موجعة بعد تأكد غياب محمد دراجر عن مباراة الإفريقي المرتقبة.

ويلعب الترجي ضد الإفريقي يوم الأحد المقبل في قمة مرتقبة على صدارة الدوري التونسي.

وبحسب موقع "نسمة سبور" التونسي فإن محمد دراجر سيغيب عن دربي العاصمة بين الترجي والإفريقي بسبب آلام في الكتف.

ويعول باتريس بوميل على خبرة دراجر لاعب نوتنجام فورست السابق في قيادة الجبهة اليمنى لكنه سيفقد خدماته أمام الإفريقي.

ويتصدر الإفريقي ترتيب الدوري التونسي برصيد 62 نقطة قبل جولتين من النهاية.

فيما يملك الترجي 60 نقطة وسيلعب على الفوز أمام الإفريقي لاستعادة الصدارة مجددا قبل الجولة الختامية لبطولة الدوري التونسي.

