هاري كين ينتقد أداء الحكام في لقاء سان جيرمان

الخميس، 07 مايو 2026 - 14:06

كتب : FilGoal

عبر هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ عن إحباطه الشديد بعد توديع دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان في نصف النهائي.

وتعادل بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان بهدف لكل فريق في إياب نصف أبطال أوروبا، ليتأهل الفريق الفرنسي بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين.

وقال كين تصريحات نشرتها جريدة بيلد: "في الوقت الحالي، أشعر بخيبة أمل فقط. كنا قريبين للغاية هذا العام. بالطبع، حلمنا بالفوز بكل الألقاب. نحن نملك الجودة الكافية لتحقيق ذلك تمامًا، ولهذا السبب يؤلمنا توديع دوري أبطال أوروبا كثيرا".

وتابع "أعتقد أن كل من شاهد المباراة سيصل إلى نفس الاستنتاج. كيف يمكن احتساب لمسة يد الأسبوع الماضي وعدم احتسابها هذا الأسبوع؟ كما كان يجب أن يحصل نونو مينديش على بطاقة صفراء ثانية. بطريقة ما غيّر الحكم رأيه".

وأضاف "تحتاج إلى قليل من الحظ إذا كنت تريد التأهل، وذلك على مدار المباراتين. وفي النهاية، هذه التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق".

وواصل الدولي الإنجليزي "الأيام المقبلة ستكون صعبة بالتأكيد. كنا مقتنعين تمامًا بأننا نملك ما يكفي لقلب الأمور والوصول إلى النهائي".

وأكمل "كما هو الحال دائمًا في كرة القدم، هناك مباراة تلو الأخرى. لدينا بالفعل مباراة أخرى يوم السبت. نحن محترفون، ونلعب لبايرن ميونيخ، ويجب أن نكون جاهزين ونحاول تقديم أداء كبير مرة أخرى".

وأتم "تركيزنا الكامل الآن على نهائي كأس ألمانيا، علينا التطلع إلى الأمام والتركيز على المهمة القادمة".

وتأهل باريس سان جيرمان بفضل فوزه ذهابا بنتيجة 5-4، على ملعب حديقة الأمراء.

وتأهل الفريق الباريسي للمرة الثانية على التوالي للمباراة النهائية، بعد تواجد في نهائي الموسم الماضي وتوج باللقب على حساب إنتر بخماسية.

ولم يسبق لباريس سان جيرمان أن تعادل سلبيًا في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، حيث شهدت جميع مبارياته الـ64 هدفًا واحدًا على الأقل.

وواصل سان جيرمان وبايرن ميونيخ تصدرهما للأندية الأكثر تهديفا هذا الموسم.

سجل باريس سان جيرمان 44 هدفاً وبايرن ميونخ 43 هدفاً.

كما أنها المرة الأولى في تاريخ البطولة التي يصل فيها فريقان مختلفان إلى أكثر من 40 هدفاً في نسخة واحدة.

