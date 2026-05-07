وفاة والد محمد شحاتة لاعب الزمالك

توفي والد محمد شحاتة لاعب نادي الزمالك.

ويتواجد محمد شحاتة رفقة بعثة الزمالك في الجزائر استعدادا لذهاب نهائي الكونفدرالية يوم السبت 9 مايو الجاري.

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة على استاد القاهرة يوم 16 مايو الجاري ضمن إياب نهائي الكونفدرالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك طلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة، أو أقصى سعة ممكنة، في مباراة اتحاد العاصمة ضمن إياب نهائي الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع بين كاف والجهات الأمنية لمعاينة الملعب يوم الخميس، على أن يُعقد خلال يومين اجتماع أمني لتحديد عدد الجماهير.

ويتقدم FilGoal.com بالعزاء لأسرة الراحل ويتمنى له الرحمة والمغفرة.