وفاة والد محمد شحاتة لاعب الزمالك
الخميس، 07 مايو 2026 - 13:46
كتب : FilGoal
توفي والد محمد شحاتة لاعب نادي الزمالك.
محمد شحاتة
النادي : الزمالك
ويتواجد محمد شحاتة رفقة بعثة الزمالك في الجزائر استعدادا لذهاب نهائي الكونفدرالية يوم السبت 9 مايو الجاري.
ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة على استاد القاهرة يوم 16 مايو الجاري ضمن إياب نهائي الكونفدرالية.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك طلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة، أو أقصى سعة ممكنة، في مباراة اتحاد العاصمة ضمن إياب نهائي الكونفدرالية.
ومن المقرر أن يُعقد اجتماع بين كاف والجهات الأمنية لمعاينة الملعب يوم الخميس، على أن يُعقد خلال يومين اجتماع أمني لتحديد عدد الجماهير.
ويتقدم FilGoal.com بالعزاء لأسرة الراحل ويتمنى له الرحمة والمغفرة.
نرشح لكم
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك تقدم بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب لمباراة سيراميكا رضا شحاتة: لا أنظر لنتائج الفرق المنافسة على الهبوط.. وحق الأهلي تواجدي في أي منصب استعدادا للزمالك.. اتحاد الكرة الجزائري يسمح لاتحاد العاصمة بالتدرب في مركز المنتخبات الوطنية مواعيد مباريات الخميس 7 مايو 2026.. الدوري المصري ونهائي سلة السيدات الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير أزمة مبكرة بين الأندية والاتحاد.. المنتخب المكسيكي يحذر لاعبيه قبل معسكر كأس العالم 2026 خبر في الجول - جهاز المنتخب يستقر على موعد انطلاق المعسكر الأخير استعدادا لكأس العالم "أحد أبناء النادي المخلصين".. سموحة يعلن تعيين مدير رياضي للنادي قبل مواجهة بيراميدز
أخر الأخبار
وفاة والد محمد شحاتة لاعب الزمالك 27 دقيقة | الدوري المصري