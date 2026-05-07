تشيزني يحسم مستقبله مع برشلونة: أريد الاستمرار

حسم فويتشيك تشيزني حارس برشلونة موقفه من مستقبله، مؤكدا رغبته في الاستمرار وعدم التفكير في الاعتزال.

فويتشيك تشيزني النادي : برشلونة برشلونة

وقال تشيزني في تصريحات عبر صحيفة سبورت "ما زلت أريد اللعب وما زلت قادرا على ذلك، أعرف أن هناك تكهنات كل عام، لكنني مستمر".

وأضاف "سنتحدث مرة أخرى بعد الكلاسيكو، لكنني أشعر أنني في حالة جيدة".

وأوضح الحارس البولندي دوره داخل الفريق قائلا: "حتى عندما لا أشارك، أحاول مساعدة الفريق، سواء بنشر أجواء إيجابية أو تقديم مثال جيد في التدريبات".

وتابع "أشعر بالمسؤولية لأكون على نفس مستوى باقي اللاعبين، وهذا ما أعمل عليه".

ويحظى تشيزني بثقة الجهاز الفني بقيادة هانز فليك، رغم امتلاك الفريق لعدة خيارات في مركز حراسة المرمى.

ويأتي ذلك في ظل وجود مارك أندريه تير شتيجن بعقد ممتد حتى 2028، إلى جانب عودة إيناكي بينيا من الإعارة.

كما يدرس برشلونة إمكانية التعاقد مع حارس جديد مثل أليكس ريميرو، حال إعادة ترتيب مركز حراسة المرمى.

وأشاد تشيزني بمدربه قائلا: "فليك يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة، ويملك طموحا كبيرا لتحقيق ذلك".

واختتم مازحا عن روبرت ليفاندوفسكي: "أنصحه بالاعتزال، لأنه بعدها سيحصل على أفضل العروض".

وحقق برشلونة انتصارا هاما أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

ويقترب برشلونة من حسم لقب الدوري الإسباني، حيث يحتاج الفريق لنقطة واحدة فقط قبل مباراة الكلاسيكو المقبلة.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 88 في صدارة الدوري بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد.