النني ضد ربيعة.. الجزيرة يتكفل بتذاكر جمهوره أمام العين في نهائي الكأس

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي تكفله بكامل تذاكر جمهوره في نهائي كأس الإمارات أمام العين.

ويقام النهائي المنتظر يوم 22 مايو الجاري على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وأوضح النادي أن الخطوة جاءت بتوجيهات من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي الجزيرة.

وأفاد النادي في بيان أن هذه الخطوة تأتي تقديراً لوفاء الجماهير الجزراوية التي شكلت السند الحقيقي للفريق طوال الموسم، وتجسيداً لنهج الشيخ منصور بن زايد في دعم الجمهور والاحتفاء بدوره كشريك أصيل في مسيرة النادي.

ويشهد النهائي مواجهة مرتقبة بين محمد النني لاعب وسط العين ورامي ربيعة مدافع العين.

البطولة قد تصبح ثاني بطولة يحصدها رامي ربيعة مع فريقه العين هذا الموسم.

وذلك بعدما توج بلقب الدوري الإماراتي موسم 2025-2026.