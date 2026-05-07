النني ضد ربيعة.. الجزيرة يتكفل بتذاكر جمهوره أمام العين في نهائي الكأس
الخميس، 07 مايو 2026 - 12:49
كتب : FilGoal
أعلن نادي الجزيرة الإماراتي تكفله بكامل تذاكر جمهوره في نهائي كأس الإمارات أمام العين.
ويقام النهائي المنتظر يوم 22 مايو الجاري على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.
وأوضح النادي أن الخطوة جاءت بتوجيهات من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي الجزيرة.
وأفاد النادي في بيان أن هذه الخطوة تأتي تقديراً لوفاء الجماهير الجزراوية التي شكلت السند الحقيقي للفريق طوال الموسم، وتجسيداً لنهج الشيخ منصور بن زايد في دعم الجمهور والاحتفاء بدوره كشريك أصيل في مسيرة النادي.
ويشهد النهائي مواجهة مرتقبة بين محمد النني لاعب وسط العين ورامي ربيعة مدافع العين.
البطولة قد تصبح ثاني بطولة يحصدها رامي ربيعة مع فريقه العين هذا الموسم.
وذلك بعدما توج بلقب الدوري الإماراتي موسم 2025-2026.
نرشح لكم
الأردن يعلن غياب ثنائي المنتخب عن كأس العالم 2026 ضربة فنية للترجي قبل دربي تونس أمام الإفريقي أهلي جدة ينتصر على الفتح بثلاثية توني ويقلص الفارق مع ثنائي المقدمة ربيعة الرابع.. مصريون توجوا بلقب الدوري الإماراتي الكونفدرالية - دراوي: مواجهة الزمالك لن تكون سهلة.. والعامل الذهني سيكون له دورا كبيرا ربيعة يسجل ويصنع في مباراة تتويج العين بلقب الدوري الإماراتي "حبكم الصادق أعظم إنجازاتي".. علي معلول يوجه رسالة لجماهير الصفاقسي رغم الصليبي.. يزن النعيمات يلمح لإمكانية المشاركة مع الأردن في كأس العالم