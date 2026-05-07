تقرير: ألونسو بين مرشحين لخلافة أليجري في ميلان

الخميس، 07 مايو 2026 - 11:36

كتب : FilGoal

ماسيميليانو أليجري

يواجه ميلان حالة من التوتر داخل النادي، في ظل تراجع النتائج وتهديد فرص التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويدرس ميلان التعاقد مع مدرب جديد لخلافة ماسيميليانو أليجري.

وكشف موقع فوتبول إيطاليا أن مستقبل ماسيميليانو أليجري بات مهددا، في ظل خلافه مع المدير التنفيذي جورجيو فورلاني، ما يجعل استمراره لموسم جديد أمرا غير مرجح.

وأوضح التقرير أن السبب يعود إلى التعاقد مع لاعبين لا يتناسبون مع رغبات أليجري الفنية.

وفي حال رحيل المدرب، يضع ميلان عدة أسماء على طاولة الاختيارات، أبرزها تشابي ألونسو المدير الفني السابق لريال مدريد، والذي قدم تجربة ناجحة مع باير ليفركوزن.

لكن التقرير أشار إلى أن ألونسو يقترب من تولي تدريب تشيلسي، بعد مفاوضات متقدمة بين الطرفين.

وبالتالي، يبقى فينتشينزو إيطاليانو مدرب بولونيا الخيار الأقرب لتدريب ميلان، خاصة بعد نتائجه الجيدة في المواسم الأخيرة.

وكان إيطاليانو ضمن المرشحين لتدريب ميلان سابقا، قبل التعاقد مع أليجري.

