تقرير: جاتي يرفض جالاتاسراي وينتظر عرضا من الدوري الإنجليزي

اقترب فيديريكو جاتي مدافع يوفنتوس من الرحيل عن فريقه بنهاية الموسم الجاري، في ظل اهتمام أندية إنجليزية بضمه.

ويمتد عقد اللاعب صاحب الـ28 عاما حتى صيف 2030، ما يجعل قيمة رحيله تتراوح بين 20 و25 مليون يورو.

وكشفت صحيفة توتو سبورت أن اللاعب رفض عرضا من جالاتاسراي خلال الفترة الماضية، مفضلا الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

ويحظى المدافع الإيطالي باهتمام كل من إيفرتون وأستون فيلا وكريستال بالاس، إلى جانب فولهام الذي يأتي كخيار آخر.

ويأتي ذلك في ظل تراجع دور جاتي مع يوفنتوس منذ تولي لوتشيانو سباليتي تدريب الفريق.

وبدأ جاتي مسيرته في الدرجات الأدنى، قبل أن يظهر في دوري الدرجة الثانية الإيطالي مع فروزينوني عام 2021.

وانتقل المدافع الإيطالي بعدها إلى يوفنتوس في 2022 مقابل 9 ملايين يورو.