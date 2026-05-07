في الـ30 من عمره.. نيكلاس زوله يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن نيكلاس زوله مدافع بوروسيا دورتموند اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد زوله مع بوروسيا دورتموند في 30 يونيو 2026.

وقال زوله عبر بودكاست SPIELMACHER: "أود أن أعلن أنني سأُنهي مسيرتي هذا الصيف".

وأوضح أن فكرة اعتزال كرة القدم كانت تراوده منذ فترة، لكن القرار النهائي جاء بعد مباراة هوفنهايم التي تعرض خلالها لإصابة في الركبة.

وأضاف "ما شعرت به عندما أجرى طبيبنا في غرفة الملابس بهوفنهايم اختبار الدرج (اختبار للكشف عن احتمال تمزق الرباط الصليبي)، ثم نظر إلى أخصائي العلاج الطبيعي وهز رأسه، وبعدها قام الأخصائي بالفحص أيضًا ولم يشعر بأي مقاومة، دخلت إلى الحمام وبكيت لعشر دقائق. في تلك اللحظة كنت مقتنعًا تمامًا أن الرباط الصليبي قد تمزق".

وتابع "عندما خضعت لفحص الرنين المغناطيسي في اليوم التالي وحصلت على الخبر الجيد بأن الأمر ليس تمزقًا في الرباط الصليبي، أصبحت متأكدًا بنسبة 1000% أن الوقت قد حان للنهاية".

وأتم "لا يوجد شعور أعظم من الامتنان لكل ما تمكنت من عيشه طوال مسيرتي".

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا ارتدى قمصان هوفنهايم وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، ولعب 299 مباراة في الدوري الألماني.

وحقق خمسة ألقاب في الدوري الألماني، ولقبين في كأس ألمانيا، ولقب دوري أبطال أوروبا مرة.

وانتقل زوله إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2022 قادمًا من بايرن. وخاض المدافع 109 مباريات مع الفريق وسجل 3 أهداف.

وفي موسمه الأول، خسر دورتموند لقب الدوري الألماني بفارق ضئيل، بينما وصل الفريق في الموسم التالي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض 49 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا.