كرة سلة - نوني أوموت يعلن عودته إلى الأهلي في الدوري الإفريقي

الخميس، 07 مايو 2026 - 10:55

كتب : FilGoal

نوني أوموت وجائزة MVP

أعلن نوني أوموت نجم منتخب جنوب السودان عودته إلى الأهلي للمشاركة ضمن نهائيات الدوري الإفريقي.

وحسم الأهلي تأهله للمرحلة النهائية من بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL 2026.

وتقام نهائيات البطولة في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.

ونشر نوني أوموت عبر حسابه الرسمي عودته إلى الأهلي من جديد في نهائيات الدوري الإفريقي.

وكان أوموت ضمن صفوف الأهلي في نسخة 2023 والتي توج بها الأحمر في النهاية.

وحصل أوموت وقتها على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

واحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعة الصحراء خلف الإفريقي التونسي والتي استضافتها الرباط في المغرب.

وسيلتقي الأهلي مع فالي دي داكار السنغالي في ربع النهائي للمنافسة على لقب النسخة السادسة من البطولة.

ربع النهائي

الأهلي × فالي دي داكار السنغالي

تايجرز الرواندي × الفتح الرباطي المغربي

بترو دي لواندا الأنجولي × دار سيتي التنزاني

الإفريقي التونسي × الأهلي الليبي

نصف النهائي

الفائز من (الأهلي × فالي دي داكار السنغالي) × الفائز من (تايجرز الرواندي × الفتح الرباطي المغربي)

الفائز من (بترو دي لواندا الأنجولي × دار سيتي التنزاني) × الفائز من (الإفريقي التونسي × الأهلي الليبي)

النهائي

الفائز من نصف النهائي الأول × الفائز من نصف النهائي الثاني

ولم تتحدد المواعيد النهائية للمباريات حتى الآن والتي ستقام في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وسبق أن توجت فرق الأهلي والزمالك والاتحاد المسنتيري التونسي وبترو دي لواندا الأنجولي وأهلي طرابلس الليبي باللقب في الـ 5 نسخ الماضية.

وتعد مصر الأكثر تتويجا باللقب بعد فوز الزمالك والأهلي بالمسابقة في 2021 و2023 على الترتيب.

