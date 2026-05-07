تاه: سان جيرمان استحق التأهل للنهائي.. ولا يمكنك الفوز دائما

اعترف جوناثان تاه مدافع بايرن ميونيخ بأحقية باريس سان جيرمان في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان بهدف لكل فريق ضمن منافسات إياب نصف أبطال أوروبا، ليتأهل الفريق الفرنسي بنتيجة 6-5.

وقال تاه عبر شبكة TNT Sport: "استحقوا التأهل إلى النهائي، المباراتان كانتا متقاربتين لكن مختلفتين، ولا يمكن مقارنتهما".

وأضاف "فازوا في إجمالي المباراتين، لذلك يجب الاعتراف بأحقيتهم، سجلوا هدفا مبكرا ودافعوا بشكل جيد لفترات طويلة".

وأوضح "لم نضغط بالشكل الكافي على الخط الخلفي، وهذا ما صعب مهمتنا".

وواصل "الأمر محبط جدا الآن، لكن لتحقيق النجاح يجب التعامل مع اللحظات الصعبة، لا يمكنك الفوز دائما".

وشدد "يمكننا أن نشعر بالفخر لأننا قدمنا كل ما لدينا وتعاملنا بشكل جيد مع المباراة".

واختتم "النهائي سيكون مباراة جيدة، لكنني لا أفكر فيه حاليا".

وتأهل باريس سان جيرمان بفضل فوزه ذهابا بنتيجة 5-4، على ملعب حديقة الأمراء.

وتأهل باريس سان جيرمان للمرة الثانية على التوالي للمباراة النهائية، بعد تواجد في نهائي الموسم الماضي وتوج باللقب على حساب إنتر بخماسية.

ولم يسبق لباريس سان جيرمان أن تعادل سلبيًا في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، حيث شهدت جميع مبارياته الـ64 هدفًا واحدًا على الأقل.

وواصل باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ تصدرهما للأندية الأكثر تهديفا هذا الموسم.

سجل باريس سان جيرمان 44 هدفاً وبايرن ميونخ 43 هدفاً.

كما أنها المرة الأولى في تاريخ البطولة التي يصل فيها فريقان مختلفان إلى أكثر من 40 هدفاً في نسخة واحدة.