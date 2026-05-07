مواعيد مباريات الخميس 7 مايو 2026.. الدوري المصري ونهائي سلة السيدات

يشهد اليوم الخميس 7 مايو 2026 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

الدوري المصري

يحل غزل المحلة ضيفا على طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وتقام المباراة في تمام الخامسة وتذاع عبر أون سبورت.

بينما يحل الإسماعيلي ضيفا على البنك الأهلي في تمام الثامنة مساء وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

وفي نفس التوقيت يستضيف حرس الحدود فريق زد.

دوري المحترفين

يستضيف الترسانة فريق أبو قير للأسمدة في الرابعة والنصف عصرا، بينما يحل بترول أسيوط ضيفا على المنصورة.

وفي نفس التوقيت يحل مسار ضيفا على ديروط.

كرة سلة

يستضيف فريق سيدات الأهلي نظيره سبورتنج في أولى مباريات نهائي دوري السوبر.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء وتذاع عبر صفحة الاتحاد المصري على يوتيوب.