إنريكي: تدربنا على الصلابة الدفاعية لمواجهة بايرن ميونيخ

الخميس، 07 مايو 2026 - 00:44

كتب : FilGoal

يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، أن تأهل فريقه للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا شيئا استثنائيا.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ.

وقال إنريكي في تصريحات عقب المباراة: "تأهلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية شيء استثنائي.. بدأنا المباراة بطريقة مثالية وسجلنا هدفا مبكرًا."

وأضاف "عندما تخوض نصف النهائي فيجب عليك أن تضع كل السيناريوهات الممكنة."

وأشار "خلال المران تدربنا على الصلابة الدفاعية لأننا ندرك أننا سنواجه بايرن ميونيخ."

وأثنى إنريكي على فريقه "لو فكرنا فيما حدث في مباراة نهائي العام الماضي، ومعاناتنا في نصف النهائي، فإن هذا يُظهر أننا نمتلك وعي تكتيكي، وأننا فريق كبير."

وتعادل بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان بهدف لكل فريق في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

سجل هدف التقدم لباريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة.

ونجح هاري كين في إدارك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للمباراة، ولكن لم يكن كافيا للعودة أمام حامل اللقب.

وفاز باريس سان جيرمان ذهابا بخماسية مقابل أربعة أهداف في مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية.

وتقام المباراة النهائية بين باريس سان جيرمان وأرسنال على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست يوم 30 مايو.

ويعد ذلك النهائي الأول بين فريق فرنسي وفريق إنجليزي في التاريخ.

