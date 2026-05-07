ناصر الخليفي: نريد النجمة الثانية.. وباريس يملك محاربين لا لاعبين

الخميس، 07 مايو 2026 - 00:35

كتب : FilGoal

ناصر الخليفي

عبر ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان عن فخره الكبير بعد التأهل الثاني على التوالي لنهائي أبطال أوروبا، مؤكدا أن الفريق يسير بعقلية الأبطال وروح المقاتلين.

وتأهل باريس لنهائي أبطال أوروبا بعد فوزه ذهابا والتعادل إيابا مع بايرن ميونيخ في نصف النهائي ووصل مجموع المباراتين 6-5 للفريق الباريسي.

وقال ناصر الخليفي في تصريحات لقناة "كانال بلس" الفرنسية: "نريد الذهاب لحصد النجمة الثانية، نحن لا نمتلك مجرد لاعبين، لدينا محاربون، ونمتلك فريق رائع، النجم هو الفريق، والجميع يقاتل".

وواصل "انظروا إلى خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة الأخيرة، كان منهكا، لكنه يواصل الركض هذا هو باريس سان جيرمان".

وأتم "لدينا أفضل مدرب، وأفضل مدير رياضي، وأفضل جماهير الأمر مذهل".

وتأهل باريس سان جيرمان لمواجهة أرسنال في نهائي دوري الأبطال المقرر يوم 30 مايو الجاري على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

وتأهل باريس سان جيرمان للمرة الثانية على التوالي للمباراة النهائية، بعد تواجد في نهائي الموسم الماضي وتوج باللقب على حساب إنتر بخماسية.

ولم يسبق لباريس سان جيرمان أن تعادل سلبيًا في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، حيث شهدت جميع مبارياته الـ64 هدفًا واحدًا على الأقل.

وواصل باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ تصدرهما للأندية الأكثر تهديفا هذا الموسم.

سجل باريس سان جيرمان 44 هدفاً وبايرن ميونخ 43 هدفاً.

كما أنها المرة الأولى في تاريخ البطولة التي يصل فيها فريقان مختلفان إلى أكثر من 40 هدفاً في نسخة واحدة.

