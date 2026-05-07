نوير: كنا بحاجة لتكرار ما فعله باريس سان جيرمان ذهابا

يرى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ، أن فريقه كان بحاجة للشراسة التي امتلكها باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ.

وأوضح نوير في تصريحات عبر DAZN بعد المباراة: "لم نمتلك الغريزة القاتلة في الهجوم اليوم، ولكن في النهاية أتيحت لنا فرص الفوز بالمباراة."

وأضاف "انظروا إلى باريس، لقد كانوا ببساطة فريقًا هجوميًا شرسًا، سجلوا خمسة أهداف في مباراة الذهاب، وهذا بالضبط ما كنا نحتاجه اليوم."

وأكمل نوير "أعتقد أنكم رأيتم أننا كنا قريبين جدًا من بلوغ النهائي، لكننا لم نتمكن من حسم المباراة."

وتابع "للأسف، جاء هدفنا متأخراً بعض الشيء، لم يكن لدينا الوقت الكافي لخلق فرصة أخرى أو حتى الحصول على ركلة ثابتة، في تلك اللحظة، كان الأوان قد فات."

وأتم "أعتقد أننا افتقدنا تلك اللحظة الحاسمة في المباراة، ولم نكن حاسمين بما يكفي داخل منطقة جزاء باريس."

وتعادل بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان بهدف لكل فريق في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

سجل هدف التقدم لباريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة.

ونجح هاري كين في إدارك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للمباراة، ولكن لم يكن كافيا للعودة أمام حامل اللقب.

وفاز باريس سان جيرمان ذهابا بخماسية مقابل أربعة أهداف في مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية.

وتقام المباراة النهائية بين باريس سان جيرمان وأرسنال على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست يوم 30 مايو.

ويعد ذلك النهائي الأول بين فريق فرنسي وفريق إنجليزي في التاريخ.