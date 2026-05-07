كرة يد - برشلونة يتأهل بسهولة لنصف نهائي أبطال أوروبا.. ولشبونة يودع بفارق هدف

الخميس، 07 مايو 2026 - 00:27

كتب : FilGoal

سيف الدرع - فريق برشلونة كرة يد

حسم برشلونة بقيادة سيف الدرع تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتغلب برشلونة على نانت الفرنسي بنتيجة 31-21 ليضمن تأهله بسهولة إلى نصف النهائي.

وسجل سيف الدرع هدفا في انتصار فريقه.

أما سبورتنج لشبونة فودع منافسات أبطال أوروبا من ربع النهائي بعد خسارة درامية أمام ألبورج الدنماركي.

ويلعب محمد علي حارس مرمى منتخب مصر ضمن صفوف لشبونة.

وتغلب ألبورج على لشبونة بنتيجة 37-36.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل بين الفريقين.

وتقام منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 13 يونيو المقبل.

بينما المباراة النهائية ستكون يوم 14 يونيو.

وبذلك يعتبر سيف الدرع ممثل مصر الوحيد في البطولة.

