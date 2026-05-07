نهائي دوري أبطال أوروبا - موعد مواجهة باريس سان جيرمان ضد أرسنال.. والقنوات الناقلة

وصلت منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2025-26 إلى المشهد الأخير بعد اكتمال طرفي المباراة النهائية.

وتأهل باريس سان جيرمان بعد الفوز ذهابا والتعادل إيابا مع بايرن ميونيخ بإجمالي نتيجة 6-5.

بينما أرسنال حسم تأهله بعد الفوز على أتلتيكو مدريد ذهابا وإيابا بإجمالي نتيجة 2-1.

وتستضيف بودابست عاصمة المجر نسخة الموسم الجاري من نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب بوشكاش آرينا.

ولم يسبق وأن حقق أرسنال اللقب من قبل، بينما يمتلك باريس سان جيرمان لقب النسخة الماضية.

video:1

موعد نهائي دوري الأبطال والقناة الناقلة

تقام المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق 30 من شهر مايو الجاري.

ويستضيف بوشكاش آرينا بمدينة بودابيست المباراة بين باريس سان جيرمان وأرسنال.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.