"لا يوجد أفضل منهم".. باريس سان جيرمان يقصي بايرن ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، بعد التعادل أمام بايرن ميونيخ بهدف لكل فريق، في إياب نصف النهائي، والتي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

وتأهل باريس سان جيرمان بفضل فوزه ذهابا بنتيجة 5-4، على ملعب حديقة الأمراء.

سجل هدف التقدم لباريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة.

ونجح هاري كين في إدارك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للمباراة، ولكن لم يكن كافيا للعودة أمام حامل اللقب.

وكان لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، قد قال قبل مواجهة بايرن ميونيخ في مباراة الذهاب، أنه لا يوجد فريق مرشح للفوز بشكل واضح هذا الموسم.

واستدرك إنريكي قائلاً: "آرسنال قدم موسمًا رائعًا، وبايرن ميونيخ كان أكثر ثباتا ولكننا نتصدر قائمة الأفضل بالنظر إلى ما قدمناه ولا يوجد فريق أفضل منا، لقد قلتها من قبل وأكررها."

وتأهل باريس سان جيرمان لمواجهة أرسنال في نهائي دوري الأبطال المقرر يوم 30 مايو الجاري على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

وتأهل باريس سان جيرمان للمرة الثانية على التوالي للمباراة النهائية، بعد تواجد في نهائي الموسم الماضي وتوج باللقب على حساب إنتر بخماسية.

ولم يسبق لباريس سان جيرمان أن تعادل سلبيًا في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، حيث شهدت جميع مبارياته الـ64 هدفًا واحدًا على الأقل.

وواصل باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ تصدرهما للأندية الأكثر تهديفا هذا الموسم.

سجل باريس سان جيرمان 44 هدفاً وبايرن ميونخ 43 هدفاً.

كما أنها المرة الأولى في تاريخ البطولة التي يصل فيها فريقان مختلفان إلى أكثر من 40 هدفاً في نسخة واحدة.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق عثمان ديمبيلي بتسديدة قوية بعد كرة عرضية من كفارتسخيليا إثر هجمة مرتدة سريعة.

وتحصل نونو مينديش على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على مايكل أوليسي.

وسدد أوليسي من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم.

وفي هجمة خطيرة لبايرن ميونيخ في الدقيقة 10، مرر موسيالا الكرة إلى هاري كين داخل منطقة الجزاء، ولكن باتشو مدافع باريس سان جيرمان يتدخل ويفسد الهجمة البافارية.

واصا بايرن ميونيخ هجماته، وانطلق لويس دياز من الجانب الأيسر ليمرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن فيتينا ونونو مينديش تدخلا قبل وصول الكرة إلى موسيالا وأوليسي

ارتدت الكرة سريعا إلى كفارتسخيليا الذي انطلق بالكرة حتى منطقة جزاء بايرن ميونيخ، ليسدد ولكن الدفاع البافاري تدخل وأبعد الكرة إلى ركنية.

وسدد كفارتسخيليا في الدقيقة 21 من خارج منطقة الجزاء ولكن اصطدمت بالدفاع لتصل إلى يد مانويل نوير.

انطلق لويس دياز ومر أمام زائير إيمري ليسدد ولكن كرته ذهبت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 27، انطلق أوليسي من الجانب الأيمن ليسدد على طريقة R2 ولكن ذهبت أعلى العارضة بقليل.

اشتعلت المباراة بعدها نظرا لقرارات الحكم العكسية، وسط اعتراضات من لاعبي بايرن ميونيخ.

وفي الدقيقة 30، طالب لاعبو بايرن بإشهار البطاقة الصفراء الثانية لنونو مينديش نتيجة لمس الكرة باليد، ولكن الحكم لا يستجيب وسط اعتراضات كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني.

بعدها طالب اللاعبون بضربة جزاء بعد لمس جواو نيفيز الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.. واعتراضات كبيرة من اللاعبين والجماهير

ونال بعدها ستانيسيتش بطاقة صغراء.

وتألق نوير في الدقيقة 33، بعد كرة ثابتة ن فيتينا لعبها على القائم البعيد ليتابعها جواو نيفيز ولكن نوير تألق وأبعدها إلى ركنية.

🧤 مانويل نوير يتألق في إبعاد رأسية جواو نيفيش ⚽️ ردة فعل مذهلة تحرم باريس سان جيرمان من هدف محقق! #دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #beINSTUDIO pic.twitter.com/pnsCboYehs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 6, 2026

اعترضت الجماهير وألقت مقذوفات في الملعب لتتوقف المباراة للحظات قبل أن يتدخل نوير لتهدئة الجماهير.

وهدد موسيالا مرمى باريس سان جيرمان مرتين في دقيقة واحدة، تصدى الحارس سافنوف للأولى، فيما مرت الثانية بجوار القائم الأيسر بقليل.

وحصل كفارتسخيليا على بطاقة صفراء.

ومر موسيالا بطريقة رائعة وسدد من خارج منطقة الجزاء ولكن حارس باريس تألق وأبعد الكرة.

وفي الكرة الأخيرة قبل نهاية الشوط الأول، نفذ كيميتش ضربة حرة من بعيد، ليتابعها جوناثان تاه رأسية مرت بجوار القائم بقليل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الباريسي بهدف نظيف.

في الشوط الثاني، أنقذ نوير مرماه من هدفين محققين، الأولى جاءت عن طريق ديزيري دوي في الدقيقة 56، قبل أن يتصدى مجددا لتسديدة صاروخية من كفارتسخيليا من الجانب الآخر بعدها بدقيقة وحيدة.

وعاد ديزيري دوي ليسدد صاروخية في الدقيقة 65 تصدى لها نوير لتتحول لركنية.

أجرى بعدها باريس تبديلا بنزول باركولا بدلا من ديمبيلي، ليرد بايرن بنزول ألفونسو ديفيز وكيم مين جاي بدلا من ستانيسيتش وجوناثان تاه.

وتلاعب كفارتسخيليا بدفاع بايرن أكثر من مرة، الأولى جاءت في الدقيقة 71 ليمرر إلى دوي الذي سدد بجوار القائم بقليل، والثانية انفرد امام المرمى في الدقيقة 79 ولكن أهدرها بغرابة.

وأجرى بايرن تبديلين في الدقيقة 76 بنزول هيرنانديز وبيرالدو بدلا من ديزيري دوي وفابيان رويز.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء للويس دياز في الدقيقة 77 للاعتراض بعد مطالبة بضربة حرة على حدود منطقة الجزاء.

وحل نيكولاس جاكسون بديلا لموسيالا في محاولة من بايرن لتعديل النتيجة، ثم كارل بدلا من أوباميكانو.

ورد باريس بنزول مايولو بدلا من نونو مينديش.

وشهدت الدقيقة 88، هجمة خطيرة قادها دياز ليمرر كرة عرضية إلى كارل الذي سدد لترتد إلى لايمار الذي سدد ولكن دفاع باريس يتصدى مجددا.

ارتدت الكرة سريعا هجمة مرتدة لصالح باريس، ليسدد باركولا قوية ولكن نوير تصدى.

احتسب الحكم 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع، وفي الدقيقة الخامسة تسلم هاري كين الكرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة سحرية من ألفونسو ديفيز ليسددها في الشباك معلنا التعادل لفريقه.