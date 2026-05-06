كرة يد - الأحمر: ألعب بقطع في الرباط الصليبي الخلفي منذ 15 عاما

فجّر أحمد الأحمر قائد الزمالك ومنتخب السابق عن مفاجأة بلعبه مصابا منذ ما يقارب من 15 عاما.

وكان أحمد الأحمر قد أعلن رحيله عن الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وقال أحمد الأحمر عبر قناة أون سبورت: "تعرضت لقطع في الرباط الصليبي الخلفي منذ 15 عاما، وكنت ألعب في الجيش القطري وقتها".

وأوضح "الطبيب أبلغني أنه بإمكاني اللعب بهذه الحالة لأنني في حال إجراء عملية جراحية الصليبي الخلفي لن يكون مثل الأمامي وسألعب بنسبة 70 إلى 75%".

واختتم الأحمر تصريحاته "منذ ذلك التوقيت وأنا ألعب دون إجراء العملية".

يذكر أن الأحمر هو الهداف التاريخي للزمالك ومنتخب مصر.

ويعد أحمد الأحمر هو الأكثر تتويجا بالبطولات، إذ توج بـ 5 بطولات دوري أبطال إفريقيا للأندية 5 مرات، والسوبر الإفريقي 5 مرات، وكأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات.

كما فاز بالدوري 8 مرات، وكأس مصر 5 ألقاب، والسوبر المصري 3 ألقاب.

وحقق مع الزمالك المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2010.

ولعب الأحمر لأندية فلينسبورج الألماني، والجيش القطري، وأهلي جدة والوحدة السعوديين، والسد اللبناني، والكويت الكويتي، والإفريقي التونسي

كما يعد أحمد الأحمر هو الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية لكرة اليد.