كرة يد - فيزبريم يودع منافسات أبطال أوروبا من ربع النهائي بعد دراما رميات الترجيح

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 22:40

كتب : FilGoal

أحمد هشام دودو - فيزبريم

ودع فيزبريم المجري منافسات دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي بمشاركة الرباعي المصري.

وتغلب فوكس برلين على فيزبريم برميات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية نتيجة المباراتين بالتعادل.

وسجل الثنائي المصري أحمد هشام "دودو" وعلي زين رميتين ترجيح لكن ذلك لم يكن كافيا.

وكان مجموع المواجهتين سويا بنتيجة 68-68.

ويضم فيزبريم الرباعي يحيى الدرع وعلي زين وأحمد هشام "دودو" وأحمد عادل.

وكان لقاء الذهاب في المجر قد انتهى بفوز فيزبريم بنتيجة 35-34.

وتقام منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 13 يونيو المقبل.

بينما المابراة النهائية ستكون يوم 14 يونيو.

ويلعب برشلونة بمشاركة سيف الدرع أمام نانت الفرنسي، بينما يقود محمد علي حارس مرمى منتخب مصر فريق لشبونة البرتغالي ضد ألبورج الدنماركي.

