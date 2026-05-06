إيقاف سعود عبد الحميد مباراتين بعد طرده أمام نيس

كشفت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم موقفها من عقوبة سعود عبد الحميد لاعب لانس بعد طرده أمام نيس في الدوري الفرنسي.

وحصل سعود على بطاقة حمراء أمام نيس بعد تدخله على مهاجم نيس وهو في حالة انفراد صريح بمرمى لانس.

وأعلنت لجنة الانضباط عن إيقاف سعود عبد الحميد لاعب لانس لمدة مباراتين، بعد طرده في مواجهة نيس ضمن منافسات الجولة الماضية.

وتحرم العقوبة اللاعب من المشاركة أمام نانت يوم الجمعة، ويتأكد غيابه أيضا عن مواجهة باريس سان جيرمان يوم 13 مايو، في ضربة جديدة للفريق الفرنسي.

ويحتل لانس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 64 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.

وانضم سعود لـ لانس صيف 2025 وينتهي عقده الصيف المقبل معارا من روما الإيطالي.

وخاض سعود مع لانس الموسم الحالي 29 مباراة مسجلا 3 أهداف وصنع 8 آخرين.