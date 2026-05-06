ربيعة يسجل ويصنع في مباراة تتويج العين بلقب الدوري الإماراتي

توج العين بلقب الدوري الإماراتي رسميا، بعد صراع مع شباب الأهلي دبي.

واكتسح العين مضيفه الشارقة بخماسية نظيفة في إطار مباريات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على استاد الشارقة.

ونجح رامي ربيعة في تسجيل الهدف الخامس، وصناعة الهدف الثالث لفريقه ليساهم في تتويج فريقه.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لربيعة هذا الموسم مع فريقه في بطولة الدوري.

البطولة هي الأولى لرامي ربيعة رفقة العين الإماراتي منذ انضمامه إلى الفريق مطلع الموسم الجاري.

تقدم العين مبكرا في الدقيقة 10 عن طريق اللاعب عبد الكريم تراورى، قبل أن يضاعف العين النتيجة في الدقيقة 15، عن طريق ماجد حسن لاعب الشارقة بالخطأ في مرماه.

وانتهى الشوط الأول بتقدم العين بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أضاف إريك مينيزيس الهدف الثالث للعين في الدقيقة 51 بصناعة من رامي ربيعة.

ثم سجل سفيان رحيمي الهدف الرابع في الدقيقة 54.

رحيمي سجّل الرابع وذهب للاحتفال مع خالد عيسى ⚽️ لقطة تختصر الروح الجماعية والفرحة باللقب#الشارقة_العين#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/UIRTm3N36r — ADSportsTV (@ADSportsTV) May 6, 2026

واختتم رامي ربيعة أهدافه فريقه في الدقيقة 63 برأسية رائعة في الشباك.

وفاز شباب الأهلي دبي، منافس العين على اللقب، أمام النصر 2-1 في إطار مباريات الجولة ذاتها.

ورفع العين رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة، مبتعدا بفارق 6 نقاط أمام شباب الأهلي دبي برصيد 56 نقطة، قبل جولتين من النهاية.

ولكن حتى في خسارة العين مباراتيه المقبلتين، مع فوز شباب الأهلي دبي، فسيتساويان في النقاط.

وتنص اللائحة على العودة للمواجهات المباشرة حال تساوي فريقين في النقاط، وهو ما يرجع كفة العين، الذي حقق الفوز بهدف نظيف ذهابا، و3-2 إيابا.

وتوج العين بلقب الدوري الإماراتي دون أي خسارة، بعد الفوز في 19 مباراة والتعادل في 5.

وخسر العين كأس الرابطة الإماراتية يوم الجمعة الماضي، أمام الوحدة بركلات الترجيح.

ولكن مازال بإمكان العين التتويج بثنائية الدوري والكأس، حيث يخوض نهائي كأس رئيس الدولة أمام الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه محمد النني، يوم 22 مايو.

وواصل العين انفراده بصدارة أكثر الأندية الإماراتية تتويجا بالدوري برصيد 15 لقبا، موسعا الفارق أمام شباب الأهلي دبي بـ 9 ألقاب، ثم الوصل بـ 8 ألقاب.